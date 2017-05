Gobierno pretende radicalizar sus objetivos con la Constituyente

Marianela Mavares | (CNP-6.115) - “Es lamentable que el Gobierno Nacional se atrinchere en una Asamblea Nacional Constituyente comunista por el gran temor de acudir a un proceso de elecciones a gobernadores, municipales y la presidencial. Con dicha Constituyente quieren enredar el panorama político”.

La expresión corresponde a Iraly Guerrero, Coordinadora Regional de Avanzada Progresista (AP), quien refirió que el régimen en vez de estar detrás de esa Constituyente debería “escuchar los gritos de un pueblo que reclama un cambio, la reconciliación nacional, un Gobierno de Unidad Nacional y de consenso con todos los sectores para enfrentar con éxito la crisis estructural, el hambre y la miseria que hoy reina en la mayoría de los hogares venezolanos”.

Para Guerrero una Asamblea Nacional Constituyente Comunal es sinónimo de “comunismo”, que quiere realizar el régimen para generar una nueva Constitución y radicalizar su objetivo. “Esa no es la solución a la crisis y a los problemas del país, menos proponer una especie de Asamblea electa de segundo grado, porque no desean consultar directamente al pueblo violándole sus derechos y la Carta Magna”.

Miedo

Refiere la declarante que el gobierno le tiene miedo a las elecciones y está buscando la manera de ganar tiempo, manteniendo a la sociedad y la política amarrada a este tema, con el objetivo de no realizar las consultas electorales que corresponden este año, porque ellos saben que al presentar su propuesta del nuevo texto constitucional ante el pueblo la va rechazar de forma contundente, por la mala gestión que han hecho.

“Aquí no necesitamos una nueva Constitución. Todos debemos rechazar una convocatoria a la Constituyente fraudulenta y exigir elecciones como manda la Carta Magna”.

-¿La presión de calle debe continuar?

-Sí debe continuar, con objetivos claros, sin engañarnos, sin generar falsas expectativas; esto implica presionar para que el gobierno y el Consejo Nacional Electoral permitan las elecciones, de allí la importancia de la negociación política para concretar la transición democrática y un cambio de gobierno en paz. Es la única forma de detener un desbordamiento social mayor, que generaría un baño de sangre que se puede llevar todo por delante.

¿Por qué Henri Falcón como líder de AP rechazó la invitación a la reunión sobre el tema de la Constituyente en Miraflores?

-Porque el gobierno no está llamando a un diálogo sincero y quiere hacer ver que la Constitución es el problema; al contrario, el culpable de la crisis nacional es el gobierno, si se cumpliera con nuestra Carta Magna aquí no hubiese crisis estructural. Falcón fue corredactor de esta Constitución y hoy, somos sus defensores cuando injustamente se quiere eliminar porque es un estorbo para los que están aferrados al poder y no quieren salir por la vía electoral. Además, de querer aplicar una Constituyente al estilo cubano.

Indicó Guerrero que el Presidente acude al Consejo Nacional Electoral (CNE) a solicitar la activación de la ANC, pero resulta que ese organismo ha incumplido con la Constitución Nacional al no convocar las elecciones regionales, municipales y fijar el cronograma de las presidenciales, sin que sobre eso no se diga ni una sola palabra.

De tal manera, que todas esas prioridades nacionales, despreciadas por el gobierno y las instituciones del Estado, argumentan nuestra decisión de no asistir a la reunión convocada para Miraflores, citó Iraly Guerrero.