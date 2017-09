“Gobierno profundiza la deserción escolar”

Hebert Morillo Carrizo - Con este mal gobierno, los niños adolescentes y juventud del país ven amenazado su futuro, la crisis económica ha robado la tranquilidad y armonía a las familias venezolanas, obligándolas a resistir al modelo negativo que nos rodea, generado irresponsablemente por Nicolás Maduro y su combo.

El pronunciamiento corresponde a la Secretaria Regional Juvenil de PJ, Viviana Save, quien considera que las políticas del gobierno nacional han impactado de manera negativa en el ámbito educativo, pues asegura que la deserción escolar se ha profundizado.

Para realizar tal aseveración, la informante aseguró que realizó una visita a un colegio, donde hay una matrícula de 430 escolares, pero el primer día de esta semana apenas se presentaron 18 alumnos.

Panorama

Al respecto Save detalló el panorama actual e indicó “vemos con preocupación cómo los pequeños de la casa están en la calle pidiendo algo de dinero para comer, en lugar de estar en las aulas de clase con su familias haciendo tarea o jugando, que es lo que hace un niño en cualquier parte del mundo menos en Venezuela”.

En esa tónica también comentó: “es injusto que los padres de familia tengan que decidir si comprar comida para sobrevivir o comprar útiles y uniformes escolares para sus hijos”.

Cuestionó que en la actualidad el ministro Elías Jaua se empeñe en imponer algunas fechas vinculadas al partido oficialista, tales como el natalicio y fallecimiento de Hugo Chávez Frías, el día de la dignidad, los padres se preocupan por qué comerán sus hijos.

“Al oficialismo no le duele los niños no les duele. Su prioridad es mantenerse en el poder y enriquecerse, por eso no se preocupan en mejorar la educación, sino por el contrario, le conviene tener un pueblo ignorante, porque es más fácil de engañar y manipular”, acota la representante de la tolda aurinegra.

Ante ese criterio, la vocera juvenil de PJ, expresa que la educación es un factor importante en el desarrollo de las naciones. “No nos podemos quedar de brazos cruzados, si nos duele esto que está pasando, la oportunidad para demostrar nuestra indignación es votando este 15 de octubre por el cambio que lo representa Carlos Andrés González”.

