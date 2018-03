Gobierno venezolano es machista e indolente

Marianela Mavares | CNP: 6.115 - El impacto de la crisis innegable e inocultable de Venezuela, que hasta el régimen ha reconocido que existe, revela que este gobierno es machista. Aun cuando ha hecho leyes y promovido supuestos reconocimientos del género femenino, en sus reivindicaciones ha demostrado que eso es puro saludo a la bandera y una pose más.

Este gobierno revela que es machista porque sabe a través de estadísticas del último censo nacional, que la mujer venezolana es la que lleva sola muy buena parte de los hogares de este país.

Las afirmaciones corresponden a la periodista Teresita Jiménez, fundadora de la Escuela de Comunicación Social del Núcleo Universitario Rafael Rangel de la Universidad de los Andes y actual docente de esa casa de estudios.

Sostiene la docente que es “no es justo ni admisible que una mujer sobrelleve sola el peso de esta crisis por el solo hecho del desabastecimiento que enfrenta sola, tener que trabajar, sacar tiempo para las colas y enfrentar la carestía demuestra que este gobierno es machista”.

¿El gobierno rechazará su afirmación y le dirá que está atendiendo a la mujer y para ello les ha asignado una serie de bonos para su atención y de la familia?

-En principio, esos bonos no resuelven nada, porque con una canasta básica revelada por el Cenda (Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores) de 24 millones de bolívares, esos 700 mil bolívares no alcanzan para comprar un kilo de queso y un cartón de huevos. Es decir, que esos bonos no sirven para absolutamente nada, solo para seguir manteniendo la pobreza y lograr algún efecto ante la opinión pública. La única utilidad que tienen esos bonos que se inventa el gobierno es para tener algo que decir en un discurso, porque no le sirve ni para comprar un paquete de pañales, porque sobrepasa el precio.

Acotó Jiménez que a las mujeres nos toca sobrellevar esta crisis con ingenio e invención. “Hay que ver la cantidad de historias que hay de esta crisis a nivel familiar. De mujeres que dejan de comer para que sus hijos puedan cenar y a veces no desayunar, para enviar a sus niños al colegio con alguien y así cumplir como madre”.

Ingenio

También se conocen casos de mujeres que han tenido que redoblar la jornada de trabajo, adicionó,- ya las mujeres no cumplen dobles jornadas sino triple. “Nos hemos inventado nuevas formas de generar ingresos y por supuesto, sin dejar de reconocer el impacto que el hambre y carencia de proteínas está generando en las futuras generaciones. Vamos en camino a una generación de tarados, que va por debajo del índice de las normales debido al hambre, el cual es un hecho innegable e inocultable en la Venezuela actual”.

¿Cómo quedan las leyes qué promueven?

-Sostengo la tesis que este es un gobierno machista que se ha quedado en pura pantalla y pose, al hablar de una Ley de las Mujeres contra la Violencia de Género y hablar de unas supuestas representaciones. Mientras, no se refuerce con programas sociales que permitan combatir la pobreza en esos hogares que levantan las mujeres solas en Venezuela, todo lo demás es gamelote. Por ello, este gobierno es indolente frente al drama de las mujeres en la conducción de los hogares.