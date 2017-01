El secretario General de la Unasur, Ernesto Samper, el Nuncio Apostólico, Aldo Giordani y los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (RD) y Martín Torrijos (Panamá), visitaron la AN en reconocimiento a la nueva Junta Directiva. “No es un reconocimiento que hagamos por razones coyunturales y estructurales, sino lo que establece la diferencia entre una democracia y una no democracia es que haya un Congreso abierto”, dijo Ernesto Samper, quien celebró el encuentro con Julio Borges, Freddy Guevara y Denis Fernández.