Golovkin acusa a Canelo de inyectarse

BIG BEAR, California - El campeón mundial peso mediano de la AMB Gennady Golovkin acusó a su rival Canelo Alvarez de tener marcas en los brazos en su primera pelea, infiriendo que el tapatío usa sustancias para mejorar el rendimiento.

"Le hemos visto las marcas en los brazos y el uso de una gel, no estaba limpio, pero a mí no me importa, igual vamos a ganar la pelea, solo necesitamos enfocarnos en salir a ganar", dijo Golovkin durante un entrenamiento el martes en el gimnasio The Summit, propiedad de su entrenador.

El entrenador Abel Sánchez también acusó a la Comisión de Boxeo de Nevada de tener un trato especial con Álvarez y pasar por alto irregularidades obvias en el boxeador tanto en la pasada pelea ante su pupilo como en otras previas.

"Estamos listos para pelear, sabemos que ellos estarán a favor de él, y nos interesa dejar claro que de todas formas vamos a ganar como ganamos la primera pelea, sin trucos" dijo Sánchez a ESPN Digital, quien además entregó apartes del campamento de su pupilo.