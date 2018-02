Policías jóvenes también están emigrando Debido a la grave situación económica que confronta el país muchos jóvenes profesionales se han ido para aventurar en otro país en busca de un mejor futuro, esta emigración ha generado fuga de médicos especialistas, docentes y estudiantes universitarios que han interrumpido sus estudios para irse de Venezuela, de esta situación no escapan los cuerpos de seguridad muchos funcionarios, sobre todo los jóvenes, han solicitado la baja.

En el caso de la Policía del estado Trujillo son varios los oficiales que han solicitado la baja, esto debido al mísero salario que devengan que no les alcanza ni siguiera para los pasajes, los policías no cuentan con mejoras socio económicas, no cuentan con garantías para satisfacer las necesidades de su familia debido al alto costo de la vida, trabajan en condiciones paupérrimas, no los dotan de uniformes desde hace años y para colmo además del mísero salario cuando tienen que realizar un acta policial los jefes los hacen “parir” para el papel y la impresión costo la mayoría de las veces salen de su bolsillo o lo “martillan”, igual cuando se daña una patrulla o moto en el comando.

Me cuentan policías que se le hace cuesta arriba también con los pasajes, sobre todo aquellos funcionarios que están asignados a municipios lejanos de su hogar. Ante la cantidad de uniformados que solicitan la baja esto ha originado un déficit de policías para resguardar a la población, producto de esta situación en algunos comandos se está aplicando el 3x1, es decir tres días seguido trabajando por uno solo libre, pero con el mismo salario, medida esta que es rechazada por los policías en vista que ahora pasan menos tiempo con su familia, piden que se les respete el 2x2, la mayoría de las veces cuando les toca el día libre los dejan “pegaos” con los benditos acuartelamientos.

De nuevo el llamado al Gobernador del estado Trujillo y al Director General de la Policía para que le den un trato más justo a los policías, que los dignifiquen con un salario digno que les permita llevar el sustento a sus hogares, que de una vez por todas se le equipare el sueldo al de la PNB, para de alguna manera evitar la deserción policial, un programa que estimule a los oficiales a quedarse, para nadie es un secreto el déficit policial en la región, esto se palpa cada vez en la calle ante la ausencia de presencia policial, me informan que también en la UNES y Espotru existe deserción, muchos estudiantes se han ido. Estos servidores públicos merecen un mejor trato y un salario digno. Amanecerá y veremos.

La inseguridad es alarmante en la región

Es realmente preocupante la inseguridad que se vive en la región ante la falta de vigilancia policial, en Valera los atracos están a la luz del día, delincuentes motorizados mantienen azotados a transeúntes quienes son despojados de celulares, carteras, prendas y todas sus pertenencias, sin contar con los atracos diarios dentro de las unidades de transporte.

Las acciones delictivas ya no tienen límites, ejemplo lo ocurrido esta semana dentro de las instalaciones del NURR - ULA, dos atracos a mano armada en una misma semana, el más dramático el atraco del miércoles cuando dos sujetos en moto portando armas de fuego irrumpieron dentro de las instalaciones universitaria robando a los vigilantes y las pocas personas que se encontraban en ese momento en vista del duelo por la muerte del profesor Rolando Adriani.

Son varios los asaltos ocurridos en los alrededores de la Villa Universitaria y en toda la vía hacía La Concepción son varios los estudiantes y profesores que han sido víctimas del hampa ante la falta de una eficaz y contundente acción policial

El llamado es urgente a los cuerpos de seguridad de la región para que implementen mayor vigilancia por los alrededores de la Villa Universitaria para evitar estos robos y que ocurran hechos lamentables por esta arremetida del hampa contra la comunidad universitaria y todos los que se desplazan por esa zona. Ya se han presentado hechos lamentables, se recuerda la muerte de un estudiante de periodismo que se cayó de una unidad de transporte cuando delincuentes robaban a los pasajeros, sucesos como este se deben evitar. Se espera reacción de parte de los cuerpos de seguridad para enfrentar esta situación de inseguridad que se vive en estado Trujillo. Amanecerá y veremos.

¿Dónde está la Sundde?

Ya es insoportable la especulación

y el maltrato contra el pueblo

Sigue la especulación al aire libre y en establecimientos comerciales con los artículos de primera necesidad que están regulados y donde existe unos supuestos precios acordados pero que no se ve por ningún lado, aquí lo que opera es una arbitrariedad enorme, todo mundo coloca el precio que le da gana, no hay un control por parte del Estado.

La situación es realmente ya insoportable, una crema dental está por encima de los 150 mil bolívares, harina la vende hasta 100 mil, el robo contra el pueblo está por todo lados, y para colmo ahora hay establecimientos con punto de venta que tienen dos precios, uno si es con efectivo y otro más elevado si se paga con punto, le quitan un porcentaje elevado, por ejemplo un kilo de caraotas con efectivo cuesta 80 mil y con punto 140 mil bolívares. ¿Dónde está Sundeban? ¿Dónde está la Sundde? Que brillan por su ausencia ante este robo descarado, en fin ¿dónde está el gobierno que permite esto? El llamado es al gobierno regional y al nacional para que de manera contundente emprendan acciones en defensa de los intereses del pueblo, ya basta de tanta arbitrariedad con los precios de los artículos de primera necesidad, aquí parece que no hay leyes. Amanecerá y veremos.

COLINAZOS

***Sigue el atropello contra el pueblo en los establecimientos comerciales, ayer en una conocida farmacia llegó una mujer con su hijo de siete meses en brazos para que le vendieran leche para recién nacido, pero una funcionaria del Sundde no le quiso vender porque era para bebé de 0 a 6 meses, mientras que el niño lloraba de hambre en los brazos de su mamá quien se sintió impotente; pero según algunas personas que estaban en local la funcionaria sí se llevó varias para su familia, esto clama ante los ojos de Dios.

***Choferes y colectores groseros anarquizados maltratan y humillan en las paradas de Motatán - Valera a estudiantes y usuarios de la tercera edad. Ya basta de aumentos de pasajes ilegales sin presentar estructuras de costos y gastos que pulverizan el salario mínimo de los trabajadores que viven en las parroquias de El Baño, Jalisco y Motatán. Los pasajes se discuten con el comité de usuarios que son los representantes del pueblo.

***Persiste el extraño silencio sobre el asesinato del constituyente Tomás Lucena, ya se sabe que está implicado un policía de la Brigada de Inteligencia, los autores materiales están identificados pero no han sido capturados, ahora nada se dice de los autores intelectuales, ni cuál fue el móvil, eso sigue siendo un misterio y las autoridades siguen en silencio sepulcral. jcolinaarrieta@gmail.com