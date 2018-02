Un mes del asesinato de Lucena ¿dónde están los asesinos?

Hoy se cumple un mes del vil asesinato del joven constituyente trujillano Tomás Lucena, el miércoles 10 de enero en horas de la tarde iba con su esposa a recoger en el colegio a uno de sus hijos y en la avenida 14 con calle 15 de Valera, dos sujetos en una moto se acercaron y le accionaron varios disparos, unos cuatro proyectiles impactaron en su humanidad, falleció en una clínica de la ciudad. La noticia causó conmoción en todo el estado Trujillo y el país.

Al principio declaraciones iban y venían de parte de las altas autoridades, del mismo presidente de la República, Nicolás Maduro quien juró que el asesinato sería esclarecido y los asesinos castigados: “Juro que tendrá justicia, capturaremos a sus asesinos”, afirmó. El gobernador del estado Trujillo, Henry Rangel Silva escribió en cuenta Twitter: “Repudiamos de manera rotunda el vil asesinato del joven constituyente del municipio Escuque, Tomás Lucena. No permitiremos que este crimen quede impune”. Por su parte la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez @DrodriguezVen escribió: “Responsables de este repudiable crimen serán castigados”. Hugbel Roa @hugbelpsuv: “No descansaremos hasta que se haga justicia por tan vil y cobarde asesinato. No dejaremos tu muerte impune Tomás”. Fueron estos algunos de los pronunciamientos.

Una comisión de alto nivel del Cicpc, encabezada por el comisario general Douglas Rico, director nacional de este cuerpo, estuvo varios días en Valera dirigiendo personalmente las investigaciones, muchos movimientos y alharacas, pero de pronto el caso cayó en un profundo silencio, el comisario Rico retornó a Caracas sin decir nada sobre el caso. Un mes y ya nadie habla sobre este asesinato. A través de fuentes fidedignas los periodistas de sucesos logramos conocer que ya están plenamente identificados los dos autores materiales, uno de ellos es un policía activo de la Brigada de Inteligencia quien anda huyendo, el gran misterio sigue siendo la autoría intelectual ¿quién o quiénes ordenaron la muerte de Lucena? ¿Por qué lo mataron? esas son las interrogantes que el pueblo espera por respuesta de parte de las autoridades, pero lo que reina es el silencio sepulcral, un hermetismo total.

Familiares, amigos, vecinos y el pueblo en general siguen en espera del desenlace de las investigaciones, que se haga justicia, que los autores materiales y los intelectuales sean capturados para que paguen con todo el peso de la ley. Ojalá este asesinato no quede en el limbo como ocurrió con los asesinatos de Dilmo Fernández y de Samuel Darío Rodríguez casos que siguen impunes, nunca se supo en realidad quienes ordenaron sus muertes y por qué. Justicia, justicia, justicia y salga a relucir la verdad sobre este repudiable crimen. Amanecerá y veremos.

Jubilados de la Fapet esperan respuestas

Los jubilados de la Policía del estado Trujillo están indignados por lo ocurrido el miércoles 07 de enero frente a la Comandancia General en la ciudad capital, cuando un grupo, dirigido por Asoinjupenfapet que preside Javier Echeverría, se presentó de manera pacífica para hablar con el comandante general y entregarle un escrito donde explican lo que por justicia y derecho les corresponde como es el pago del tabulador con nivel correspondiente como lo anunció el Presidente de la República para todas las policías municipales y estatales.

Pero no fueron atendidos por la máxima autoridad, por el contrario fueron esperados por un pelotón como de 200 efectivos para impedirle el paso al recinto policial, cuando ellos también forman parte de la familia policial y lo único que exigen es que se les cumpla con la orden del Presidente Maduro sobre ese pago, en tres ocasiones han conversado con la jefe de recursos humanos de la gobernación quien le ha manifestado que ha sido enviado oficio al despacho del comandante solicitando los recaudos requeridos para poder gestionar el pago.

“Solicitamos al comandante avocarse a la solución de este caso ya que es vergonzoso y doloroso que los jubilados que dejamos nuestra juventud y lo mejor de nuestra vida en la institución tengamos que estar luchando por lo que legal, legitima y constitucionalmente nos corresponde”, añadieron.

Rechazan que en vez de darles respuestas los recibieron con un pelotón como de 200 policías apertrechados como si fueran a reprimirlos cuando ellos llegaron de manera cívica y pacífica. Esto es repudiable más en un gobierno que se hace llamar obrerista en defensa de los intereses de los trabajadores en especial de los jubilados. Piden de manera cordial y respetuosa al gobernador Henry Rangel Silva, al comandante de la Policía, Orlando Villegas, para que escuchen y les den respuestas satisfactorias. Amanecerá y veremos.

Oficial Yaguarín requiere ayuda

En mi correo recibí un escrito del oficial Yaguarín La Riva, uno de los heridos de gravedad en la manifestación en el Nurr-ULA en febrero de 2014, donde narra su caso y requiere ayuda con medicamentos que le medicaron de por vida.

“Este 18 de febrero de 2018, se cumplen 4 años de aquel 18 de febrero de 2014, cuando en el cumplimiento de mi función como policía estadal del estado a eso de las 9:00 am se dio inicio a una manifestación violenta en la Villa Universitaria, ubicada en La Concepción de Pampanito, al sitio me trasladé en compañía de un aproximado de 22 funcionarios al mando del supervisor agregado Ramírez Oswaldo y Pereira Víctor, al momento de nuestra llegada somos recibidos por un aproximado de 300 estudiantes o manifestantes los cuales arrojan objetos contundentes (piedras, botellas, palos, y bombas incendiarias) en contra de nosotros, yo llevaba un arma de fuego tipo escopeta la cual portaba junto a 50 cápsulas de perdigones de inmediato procedo a hacer uso de la misma para controlar la manifestación y restablecer el orden público, al momento lo controlamos hasta las 12:00 pm de ese día cuando observamos que ya no eran 300 estudiante sino alrededor de 500, dispuestos a acabar con todo a su paso, solicitamos el apoyo por la red, el cual no llegaba, nos vemos obligados a retroceder por la gran cantidad de estudiantes e infiltrados y es cuando soy impactado por un objeto contundente en el cuero cabelludo, justamente a dos dedos de la sien derecha, al momento pierdo la vista y el habla como pude me agarro de uno de mis compañeros, me auxiliaron y en la patrulla de Pampanito me llevan al ambulatorio rural donde por la gravedad de la herida me refieren de urgencia al Hospital de Valera y luego a una clínica de la localidad donde me diagnostican parálisis facial del lado derecho y pérdida del habla por lo que permanecí bajo observación médica por varios días sin tener respuesta alguna por parte de los entes gubernamentales ni de la policía, hoy a cuatros años de mi triste historia no he tenido ninguna ayuda pero orgullosamente sigo formando parte de esta grandiosa familia como lo es la Fapet, doy gracias al Coronel Orlando Villegas quien hasta los momento sí me ha prestado su colaboración y ayuda, pero requiero de medicamentos de por vida y casi no los consigo”.

COLINAZOS

La anarquía y arbitrariedad siguen reinando en Valera y en los principales municipios del estado Trujillo, aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, siguen vendiendo productos de la cesta básica en la calle y establecimientos comerciales a precios exorbitantes, cada quien le pone el precio que quiere, igual con los lubricantes para vehículos, cauchos, baterías, en el Mercado Municipal de Valera la especulación es alarmante, ahora a los productos les colocan dos precios uno con efectivo y otro más elevado con tarjetas, los conductores suben el pasaje con las aprobación de ellos mismos, todo esto ocurre ante las miradas complacientes de las autoridades, no hay control para nada ¿dónde está el gobierno? que alguien defienda al pueblo por favor.

En pleno centro y en el Terminal de Pasajeros de Valera compran los billetes del nuevo cono monetario, allí mismo hay personas que los empacan y los llevan hacia Colombia. Hay choferes del transporte público implicados en este delito, se llevan el efectivo para el hermano país o hacen avances a las personas que requieren efectivo urgente con un porcentaje de hasta el 100 por ciento, mientras que en los bancos no hay fluidez de dinero y sólo permiten retirar 10 mil Bs. que ya no alcanzan ni para los pasajes. ¿Hasta cuándo esta locura?

Los policías siguen sin respuestas en cuanto a la dotación de uniformes, ayer observé la vestimenta de varios funcionarios y verdaderamente que da pena ajena como lucen camisas desteñidas y pantalones rotos, en otrora la uniformidad era parte de la disciplina, los policías tenían que estar impecables porque la dotación era continua. jcolinaarrieta@gmail.com