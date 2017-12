Grandes peleas del 2017 y 2018

Las Vegas - Dentro de las peleas estelares que se pudieron vivir este año estuvieron las de Floyd Mayweather y Conor McGregor, Saúl “Canelo” Álvarez y Gednnady Golovkin, lo que sería la última pelea de Wladimir Klitschkoy el venezolano Jorge Linares contra Anthony Crolla y Luke Campbell.

Floyd Mayweather y Conor McGregor: Una de las peleas más taquilleras del año fue la de Floyd “Money” Mayweather con el peleador de Artes Marciales Mixtas (UFC), Conor McGregor, combate que para algunos no estuvo a la misma altura, no por la capacidad de McGregor sino porque el peleador de UFC tuvo que ir al terreno del estadounidense, por lo que para muchos no fue una verdadera pelea sino un espectáculo y más para los que deseaban volver a ver a Mayweather en el cuadrilátero.

Tras 50 victorias, sin derrotas en su carrera como boxeador, la ganancia esa noche para Mayweather fue de al menos 300 millones de dólares, convirtiéndose en el atleta mejor pagado de la historia por tan solo un día de labor.

La pelea duró nueve rounds completos, unos 27 minutos en total, hasta el décimo asalto cuando el referí decidió ponerle fin al choque al ver que McGregor solo recibía golpes y sus piernas ya fallaban.

Saúl “Canelo” Álvarez y Gednnady Golovkin. Otra de las peleas más esperadas fue la del “Canelo” Álvarez con “Triple G”, un combate que se vio muy parejo, aunque para los fanáticos del mexicano fue el ganador. Ninguno de los dos defraudó a la audiencia ya que ofrecieron un espectáculo boxístico de mucha tensión, aunque lo más decepcionante de la pelea fue que no hubo un vencedor.

Los jueces dieron empate, mientras que Adalaide Byrd, entregó la calificación controversial de la noche, 118-110 para el "Canelo".

Jorge Linares y Anthony Crolla. El venezolano se vio por encima de Crolla en este combate haciéndolo fallar una y otra vez, el inglés solo lograba pegar en la corta distancia. Un golpe en toda la cara del venezolano hizo caer a Crolla arrodillado pero aguantó y volvió al combate. Poco después, la esquina de Crolla quiso parar la pelea por lo notable de los golpes certeros del criollo, pero el inglés deseó continuar y que la decisión quedara en los puntos de los jueces.

Jorge Linares y Luke Campbell. En su segunda pelea del año esta vez contra Luke Campbell, “El Niño” Linares se alzó nuevamente con el triunfo de campeón mundial en peso ligero de la (WBA), luego de doblegar por decisión dividida al inglés. Para Linares, fue su victoria 43 en 46 combates, mientras que Campbell sufrió su segundo revés en 19 peleas.