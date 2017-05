Guerra a “muerte” en categoría "B"

Gabriel Montenegro - El dirigente deportivo Ángel Salas nos informa sobre la ahora denominada Liga de Softbol “Cuenca del Valle del Momboy” , para anunciar el calendario oficial de juegos a efectuarse en el estadio Ángel Salas Senior de Mendoza, correspondiente al torneo, copa Materiales e Inversiones Yovani Terán, XLII Aniversario de la Liga "Valle del Momboy", en homenaje a Hermes Ortega y Javier Vera, donde se involucra a los juegos de play-off – semifinal y uno amistoso .

Jornada domingo 04 - 06- 2017

11:00 am Dpvo La Guaira vs La Pueblita Jr. (C) Amistoso

1:00 pm Dpvo La “Y” vs Dodgers de La Puerta (B) Semifinal

3:00 pm Jirajara de las Mercedes vs La Pueblita (B) Semifinal

NOTA: Los ganadores en el "B" pasarán a la gran final.