Habitantes del Relleno Sanitario de Jiménez: Sumergidos en la más profunda pobreza

RAFAEL ANDRES BRICEÑO | CNP:21.613 - En sus tiempos mozos, cerca de 2 mil metros cúbicos de basura diaria eran esparcidas por sus espacios. El Relleno Sanitario “Palo Negro”, aunque es conocido con el nombre de Jiménez, era el único sitio para depositar los desechos sólidos de nueve municipios trujillanos y uno del estado Mérida. Su vida útil había claudicado a inicios de 2009, pero ante la falta de otro espacio, este siguió funcionando hasta finales de 2016, cuando se abrió oficialmente otro relleno, esta vez, ubicado en el municipio Motatán con el nombre de “El Salto”.

Lo que no se conoce mucho de esta historia, son los rostros de dicho relleno, esas personas que han vivido en los alrededores del vertedero de Jiménez, y que no han sido atendidos debidamente por ningún ente gubernamental, sólo fueron llamados a una reunión en la Alcaldía de Pampanito para decirles “tranquilos que al cerrar el relleno los vamos a reubicar porque allí se va a sanear el espacio”, pero ni la reubicación ni el saneamiento se han llevado a cabo, pareciera que para el gobierno, los habitantes del relleno de Jiménez dejaron de existir.

Jugaron con sus destinos

El equipo de Palpitar Trujillano se trasladó hasta esta tierra de nadie, tierra olvidada por Dios, como algunos de sus habitantes expresan, con dolor en su voz, se escuchan cansados, obstinados y hasta decepcionados por aquellos que jugaron con sus sueños, sus anhelos de mejor vivir y sus ganas de superación.

Al subir desde el Ele Vial, hasta la entrada del relleno sanitario, se puede topar con montañas de basura alrededor del asfalto que casi se tapa por la cantidad de desechos que sujetos irresponsables arrojan como si se tratara de su vertedero personal. Basura médica, residuos vegetales, extremidades de animales (se presume) son cosas que se ven en el trayecto de 820 metros hasta llegar a las primeras casas de los habitantes del relleno.

Carmen Briceño, es una de las tantas mujeres trujillanas que se despierta bien temprano para colar el café y trabajar, aunque a esta mujer de edad prolongada, la vida le ha jugado mal, todo en contra. Cuenta Briceño que vive con su marido, que trabajó toda su vida en el relleno como operador de máquina y por estar en ese oficio, ahora está incapacitado por presentar una enfermedad en la columna. No tiene adonde irse, ya que le prometieron una casa, si se quedaba en el sitio cuando se cerrara el relleno, pero ya han pasado ocho meses y nada de la fulana reubicación.

No hay nada, sólo basura

No hay servicios, no hay comida, no hay seguridad, no hay nada, comentó la mujer. En esta misma sintonía de opinión, se acercó hasta el equipo reporteril, Raúl Hernández, un hombre que ha estado prácticamente toda su vida adentro del relleno. Conoce muy bien este espacio plagado de malos olores, lagunas de agua tóxica y calor infernal. Sentencia el desgastado hombre que sueña con poder salir de allí, pero su situación económica de pobreza extrema se lo impide, por lo que se rebusca con vender algo de chatarra, hurgando entre las montañas de basura y así comprar una masa de maíz sancochado y pasar su hambre y la de su familia, ya que es el hombre del hogar y debe darle de comer a su gente.

Abordaje de saneamiento

El Ministerio de Ecosocialismo y Agua, posee el proyecto del saneamiento de este espacio que ronda las 120 hectáreas. Un verdadero colosal terreno que posee cantidades incalculables de basura, pero donde existe el plan de abordaje. Aunque los habitantes del relleno se preguntan ¿Cuándo comenzará eso? ¿Qué harán con ellos? ¿Qué pasó con la reubicación? ¿Por qué tanto olvido? Todas esas interrogantes pronto tendrán respuestas, mientras tanto, más de 20 familias deben pasar sus días llorando por conseguir algo de comer y dormir entre ranchos de cartón y lata con la ilusión de que sus vidas cambiarán para mejor, antes de que mueran entre tanta pobreza.

Los rostros del Relleno Sanitario

Carmen Briceño: “Tengo 30 años viviendo acá y ahora estamos más olvidados que nunca. Tenemos fallas con el agua, con la comida, con la electricidad, con todos los servicios. Vivo con mi esposo que es discapacitado, necesitamos ayuda, no tenemos pensión ni nada. Señores del gobierno no nos dejen botados acá se los suplicamos”

Raúl Hernández: “Tengo casi 30 años viviendo en Palo Negro, junto al relleno sanitario y esto está acabado, una tierra de nadie, necesitamos atención del gobierno pero sobre todo que nos digan qué va a hacer con toda esta montaña de basura. Exigimos que limpien la carretera, esto es horrible, no se tolera, estamos a la suerte de Dios”

Carlos Valecillos: “Tengo 27 años y desde los 10 años estoy acá, antes de que se cerrara el relleno, por lo menos había trabajo y más gente, ahora esto está desierto, una tierra de nadie. Los habitantes del relleno sanitario necesitamos atención del gobierno, que nos den un trabajo digno para salir adelante y olvidar este horrible lugar”

Marbelis Hurtado: “Vivimos en completo abandono, aquí no llega el agua, la luz es inexistente, la inseguridad nos tiene con el alma en un hilo. Yo vivo con dos niños menores y me da dolor no darle seguridad y una buena alimentación, por lo que pido al gobierno que se acuerden de nosotros, porque al cerrar nos prometieron muchas cosas, y nada que llega la ayuda”

Marianela Andrade: “Yo vivo aquí donde di a luz a varios de mis hijos, pero por la dramática situación que padecemos, nacieron con problemas de peso, por lo que ya no están conmigo. Necesitamos que lleguen los Clap acá, el agua y la luz. Que limpien la carretera y que hagan el proyecto de saneamiento que prometieron”

Yusemy Villegas: “Tengo 20 años viviendo frente al relleno sanitario donde es cada vez peor para sobrevivir. Vivo con mis hijos y mi marido en un rancho donde sólo hay un cuarto, sin sala ni cocina, vivimos en la pobreza, pero dignos porque buscamos con nuestras manos algo para comer, aunque a veces se nos dificulta, necesitamos ayuda urgente”