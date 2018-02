Hallan muerto a joven con impactos de bala

jcolinaarrieta@gmail.com En horas de la mañana de ayer fue encontrado el cadáver de un hombre con impactos de bala en varias partes del cuerpo tirado en plena vía pública del sector La Mora II, parroquia Santa Isabel del municipio Andrés Bello, el occiso respondía al nombre de Banderson Ramón Materano Rosario, de 28 años de edad, de quien no logramos conocer más datos.

Unas personas que se desplazaban por ese sector hallaron el cadáver y de inmediato notificaron a la policía, funcionarios de la Estación Policial de Santa Isabel llegaron hasta el sitio para resguardar el cadáver y el sitio del suceso hasta que llegaron los funcionarios del Eje de Investigaciones de Homicidios Sabana de Mendoza del Cicpc para levantar el cadáver siendo llevado a la morgue del Hospital “José Vasallo Cortés” y posteriormente ser traído a la morgue de Valera para la autopsia de ley.

La División de Investigaciones de Homicidios prosigue con las averiguaciones para esclarecer esta muerte y dar con el autor del hecho, se desconoce el móvil, no logramos confirmar si presenta o no historial policial. No coincidimos en la morgue con familiares de la víctima para conocer la versión que tienen sobre el hecho y más datos del occiso, hasta alta horas de la tarde no se habían presentado a la morgue.