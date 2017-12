Hambre y desesperación marcan la peor Navidad en Venezuela

CARACAS / AGENCIA - La hiperinflación dispara los precios todos los días, no hay efectivo en la calle, las tradiciones navideñas están solo al alcance de los privilegiados por la revolución, las medicinas siguen sin encontrarse, el gas doméstico no aparece, cae la producción de gasolina, escasean los lubricantes para carros y las imágenes de niños desnutridos resquebrajan el ánimo del país. Las colas son para comprar alimentos a la desesperada y no para adquirir juguetes, convertidos en productos de lujo inalcanzables para el pueblo.

Ajenos a la realidad, como si nada de todo esto estuviera sucediendo, los altos funcionarios bolivarianos se empeñan en celebrar las fiestas navideñas y mostrarlas a través de documentos audiovisuales que parecen grabados en otro planeta.

Acostumbrado a vivir en un país de dos dimensiones, el venezolano se pertrecha estos días para sobrellevar como pueda la Navidad más amarga de su vida. Desde el aparato del Estado y con la amplia difusión de sus medios de comunicación, la revolución pinta la suprema felicidad. El país real, en cambio, padece una tormenta perfecta, tan exagerada que la hipérbole dejó de ser una excepción literaria para convertirse en el día a día de sus ciudadanos.

Aguinaldos para medio comer

Los cálculos gremiales indican que 95% de los venezolanos utilizan los aguinaldos de este año para comprar alimentos.

El tradicional plato navideño, compuesto por hallaca, pan de jamón, ensalada de gallina y pernil de cerdo, se disparó a un costo tal que en su mayoría sólo puede ser consumido si aparece en alguno de los CLAP prometidos por Nicolás Maduro. Y es que un cartón de 30 huevos ya cuesta un salario mínimo.

Epidemias

Y, para colmo, tres epidemias avanzan apoyadas en la gestión sanitaria del gobierno. "El país está en terapia intensiva, moribundo", dijo a La Nación el prestigioso epidemiólogo Julio Castro, que lleva meses advirtiendo sobre la incidencia de una triple epidemia: malaria, difteria y sarampión.

A pesar de la obligación que tienen todos los países de publicar sus cifras de salud, la revolución intenta tapar con un dedo la incidencia de enfermedades erradicadas desde hace décadas, como la difteria.

La victoria contra el sarampión es más reciente, de hace tres años, pero ya se pudieron confirmar 464 casos. La malaria o paludismo se teme que vaya a cerrar 2017 con medio millón de casos. La respuesta del gobierno a este desaguisado llegó hace unos días, entre las dos rondas de negociaciones entre el chavismo y los enviados de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en Santo Domingo, y la dio el propio Maduro: "No somos un país de mendigos. Lo de la ayuda humanitaria es un cuento falso".

La crisis será peor

Por su parte, el economista Luis Oliveros consideró este jueves que el 2018 para Venezuela se vislumbra “bastante feo”, ya que si la principal industria del país se encuentra dentro de escándalos de corrupción, con personal no capacitado al mando, con una caída histórica en la producción, no se puede pensar otra cosa.

“Las palabras para definir lo que está ocurriendo en Pdvsa son tragedia, caos, colapso (…) Y se trata no solamente de la preocupante caída de la producción, sino que también ahora el gobierno se entera de que hay corrupción dentro de Pdvsa y cae prácticamente toda la plana mayor de Pdvsa”, explicó.

Y desde Palabras Más Palabras Menos por RCR así continuó: “A uno no le terminan de asombrar las cosas que ocurren en Pdvsa (…) y eso obviamente va a incidir en que el año 2018 sea bastante difícil para Venezuela, bastante complicado”.

“Y es que si tu principal fuente de divisas está experimentando problemas tan graves, y no hay capacidad de responder, de mejorar la situación, es complicado decir que para el 2018 vayamos a tener un escenario distinto al de hoy”, sostuvo.

Para concluir indicó: “A eso hay que sumarle el default, la hiperinflación y además la recesión. Entonces Venezuela tiene un cuadro bastante feo, bastante complicado y no hay buenas noticias para el 2.018.