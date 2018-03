Hasta cinco horas sin luz

Marialaura Durán/ECS- Puede ser en la madrugada, tarde, día o noche cuando sus artefactos eléctricos se apaguen y las habitaciones se tornen oscuras. Tras dos semanas de sufrir recortes de luz los ciudadanos desconocen los motivos, no saben si es una falla o racionamientos por parte de la empresa eléctrica.

“Nadie dice nada”, nos cuenta Elsy Lucena, ama de casa de 37 años. “En mi casa ayer se fue la luz tres veces… me da miedo que se me dañe algo o una comida. A demás de la rabia e impotencia que me da por no poder hacer nada” expone.

Por su parte, Sofía Vale, de 52 años, dice que tuvo que botar dos kilos de carne a la basura “ni siquiera la probé. Gaste 720.000’00 bolívares, fue dinero perdido.” Afirma que la electricidad además de irse dos veces al día o hasta tres, por más de tres horas, “hay bajones de luz constantes entre apagón y apagón… se me van a dañar las cosas.”

Mientras que, el estudiante de ingeniería en computación de la Universidad Valle del Momboy, Luis Suarez, explica que ni siquiera pudo comprar comida. “Se fue la luz, los puntos de venta se apagaron y no tenía efectivo. Me quedé en la cola del pan esperando, pero la luz no llegó. No fue sino hasta las nueve de la noche más o menos que apareció, ya estaba en mi casa y no puede comprar la cena.”

La central eléctrica

Estos acontecimientos se desataron desde el jueves 22 de febrero, cuando en siete estados del país se fue la luz por 12 horas. La corporación no dio mayor información, sólo anunció a través de su cuenta de Twitter que la empresa estaba trabajando “arduamente” para solventar el problema. Sin embargo, nunca explicaron la causa del apagón.

Mientras que el pasado 7 de marzo, también a través de su cuenta de Twitter, Corpoelec explicó que las fallas eléctricas se debían a “condiciones atmosféricas adversas.”

Sin embargo, el también diputado a la Asamblea Nacional (AN) y exaspirante a la Gobernación del estado Trujillo, Conrado Pérez Linares, acusó a la empresa eléctrica de ser una “desgracia para el estado” y denunció que los apagones están dañando los artefacto eléctricos como: neveras, aires acondicionados y televisores.

Así mismo, el diputado a la AN, José Guerra, en rueda de prensa aseguró que las fallas eléctricas se deben a la falta de inversión por parte del estado.

Por su parte, el gobierno nacional se pronuncio en la voz del ministro Mota Dominguez, esta mañana frente a los medios de comunicación trujillanos.

La historia continúa…

A finales del año pasado se presentaron varias averías eléctricas en distintos estados del país:

- 29 de agosto: Apure, Aragua, Falcón, Lara, Mérida, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira y Zulia.

- 9 de septiembre: Apure, Cojedes, Mérida, Portuguesa, Trujillo y Zulia,

- 19 de septiembre: Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Nueva Esparta.

- 18 de diciembre: Miranda y Vargas.

Y este año, la primera falla eléctrica ocurrió el 2 de enero. Afectando Caracas, Miranda, Aragua, Guárico, Lara y Zulia.

El jueves 08 de marzo le toco a los estados Zulia, Mérida, Táchita, Trujillo, Lara, Yaracuy, Barinas y Falcón que sufrieron hasta 17 horas consecutivas sin sistema eléctrico...