Hasta hoy lapso para grupos de electores

CARACAS / AGENCIA - La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D´Amelio, reiteró que el lapso para constituir grupos de electores que se encargarán de postular candidatos para las elecciones presidenciales, a celebrarse el próximo 22 de abril, debe cumplirse hasta hoy martes 20 de febrero, de acuerdo con el cronograma establecido.

Para la conformación de estos grupos, los partidos deben presentar ante la Oficina Nacional de Participación Política, ubicada en Plaza Caracas, en el centro de la capital, la solicitud de denominación y siglas de la organización. El horario para ello será desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde.

De acuerdo con el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, especifica en su artículo 179 que la solicitud debe contener un nombre y una sigla principal, y dos alternativas adicionales; fotocopia de las cédulas de identidad de cada uno de las promotoras o promotores (que no debe ser menor a cinco personas); la denominación no podrá exceder de ocho dígitos o caracteres; y las siglas no ser menor de seis dígitos o caracteres.