“Hay preocupación en toda la región por crisis de Venezuela”

Félix E. Maldonado Q. CNP 21.840 Es pertinente abordar el tema internacional, en la importancia e influencia que tiene el mismo en las decisiones por venir, relacionados con el tema de la negociación política que encaran la oposición y el gobierno de Venezuela, ante la profunda crisis que vive la misma. Los venezolanos están en expectativa sobre el sensible tema, mientras la hiperinflación hace añicos el presupuesto del trabajador, la escasez de productos alimenticios y médicos es evidente, además del deteriorado sistema de servicios públicos y de aparato productivo en general. El politólogo Joel Ramón Pérez analiza el tema.

¿Cuál es el estado situacional de la crisis venezolana en este momento?

Gracias a ti y al periódico por la invitación. Llegado a este momento y haciendo un balance de los últimos acontecimientos, pues, podemos inferir que el gobierno ya actúa de manera desesperada. Sin duda, las últimas sanciones promovidas por el parlamento europeo, el fracaso provocado por el régimen en la mesa de diálogo en República Dominicana y, en definitiva, la posibilidad de que se acepte a trámite, la causa contra el Presidente Maduro y su gobierno, por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, por la muerte del Comisario Oscar Pérez, me hace pensar que la resolución tomada recientemente por la espuria Asamblea Nacional Inconstituyente, de convocar elecciones anticipadas para abril, pues, es un huir hacia adelante para profundizar la entropía que en este momento vive la mesa de la Unidad Democrática y que en definitiva puede ayudar al gobierno por ventaja para ganar las Presidenciales. Sin embargo, ese juego es muy peligroso porque lo que está haciendo el gobierno es simplemente terminar de decretar los que ha disimulado por muchos años y es su carácter totalitario y que no pretende respetar ninguna norma jurídica que le impida seguir en el poder.

¿Entonces, usted cree que tendremos a Maduro para rato?

De ninguna manera, lo que estoy señalando es el escenario o el proceder del gobierno, ahora bien, las consecuencias del mismo ya se están viendo. Me explico, vemos como ya es un hecho la amenaza de México de retirarse del proceso de diálogo; segundo, vemos como la comunidad internacional está actuando y profundizando las sanciones, entre ellas la Unión Europea y Estados Unidos, de igual manera vemos como algunos Estados han retirado a sus Embajadores, caso Colombia recientemente y seguirán otros más del continente… simplemente, no quieren avalar bajo ningún concepto este régimen.

Usted ha sido diplomático ¿qué consecuencia internacionalmente tiene la crisis venezolana para el país, la región y el mundo?

Muy buena pregunta pero también una respuesta complicada y extensa pero trataré de responderle en tres consideraciones. En primer lugar, internacionalmente hablando, el gobierno de Nicolás Maduro, y no Venezuela, se está aislando. Ya nadie de la Comunidad Internacional quiere tomarse una foto con Nicolás y mucho menos con sus sacristanes. Las sanciones, al contrario de lo que dicen los voceros del gobierno, no son para el país ni mucho menos para el pueblo venezolano son para los miembros del gobierno y del entorno del Presidente y de sus, repito, sacristanes. En segundo lugar, existe una reflexiva preocupación en toda la región por la consolidación de un régimen que no atiende a la causa democrática, hecho que se creía superado, pero que lamentablemente el populismo, la bota militar y, peor aún, el no haber tomado en serio los diversos alertas que hizo la oposición interna, gobiernos como el de Colombia, Canadá o Estados Unidos u organismos como la O.E.A. sobre la deriva antidemocrática en la que estaba incurriendo Venezuela. En tercer lugar y última consideración, la región y tampoco el mundo están preparados para la profundización de la diáspora venezolana.

Disculpe, a que llama usted que la región y el mundo no están preparados para la profundización de la diáspora venezolana?

Pues bien, en los actuales momentos, según los reportes que tenemos y, específicamente, los estudios que ha hecho el Profesor Tomas Páez de la Universidad Central de Venezuela y que pueden consultar a través de su libro, La Voz de la Diáspora Venezolana (2015), han salido del país, aproximadamente, cuatro (4) millones de ciudadanos venezolanos que se encuentran regados por el mundo. Ahora bien, le explico lo siguiente, Venezuela ha sido receptora de varias migraciones, por ejemplo, en el siglo pasado llegaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial españoles, italianos portugueses y con la Dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se profundizó esa avalancha de europeos. Usted se imagina que en los próximos meses, si se consolida el régimen de Nicolás, que un millón de europeos y sus descendientes regresen legalmente a sus orígenes; usted se imagina que después de los últimos cuarenta años haber recibido tres millones de colombianos que se han convertido en cinco por su descendencia vuelvan, con papeles en regla a ese país y, por último, que los ciudadanos venezolanos habilitados con visa de los Estados Unidos, que son cientos de miles, invadan el norte….Es una locura, pues nada, eso ya está sucediendo. Ninguno de estos países está preparado para que este cardumen de personas llegue porque generaría tal nivel de problemas sociales, laborales y de diversa índole que ningún gobierno quiere esa inestabilidad a lo interno de sus países y mucho menos de sus respectivas regiones.