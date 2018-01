Hay que desmontar el modelo socialista

CARACAS / AGENCIA - El economista Carlos Larrazábal González, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela -Fedecámaras- destacó que obligar a bajar los precios, como sucedió en diciembre, ha acabado con los canales comerciales y las cadena de suministros. “Se originó gran cantidad de compras nerviosas, se fueron los productos de los anaqueles y ahora no hay cómo reponer”.

Larrazábal destacó que el gobierno está entrampado en un modelo ideológico. “Hay que desmontar el modelo del socialismo del siglo XXI en materia económica, tienes que ir a un mercado libre cambiario, a una política que en vez de restringir la producción la aumente, mientras produces cada vez menos y lo que produces se hace más costoso”.

Este domingo, en entrevista a Carlos Croes en Televen, Larrazábal cuestiona que se ataquen las consecuencias y no las causas del problema. “Mientras el gobierno siga atacando a la empresa privada, siga restringiendo la producción nacional, el ciudadano será el afectado”.

Considera erróneo retomar los precios del mes de diciembre como propone y ordena la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos –Sundde-. “Cuando en el interín el salario mínimo y el cesta tickets subió de forma sustancial afectando las estructuras de costo, mientras el país no tiene política cambiaria, no hay un dólar oficial legal y el precio marcador es el del mercado negro, ese es el tipo de problemática que no se abordan”.