Hay que evitar que se imponga la agenda política del gobierno

ramsegmen@yahoo.com La oposición democrática venezolana no ha entendido la importancia de la planificación estratégica para asumir y enfrentar la agenda política del gobierno de Nicolás Maduro, la cual consiste en irrespetar las normas y actuar de manera sorpresiva para que los factores que integran esta organización, no tengan tiempo de reaccionar.

La advertencia la hace Humberto Araujo, coordinador de la Organización No Gubernamental (ONG) “Trujillanos Camino al Progreso”, quien opina que para hacer frente a este accionar del gobierno de Maduro y anticiparse a las sorpresas, la oposición debe poner en marcha, la planificación estratégica con el fin de ir un paso adelante en sintonía con los escenarios planteados y de esta forma, construir alternativas futuras para evitar errores en la toma de decisiones y reducir así los riesgos a futuro.

-¿Qué acciones ha ejecutado el gobierno que han agarrado fuera de base a la oposición?

Tenemos los casos específicos del adelanto de elecciones, validación de partidos políticos, las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Consejo Nacional Electoral (CNE), entre otras que fueron tomadas por el régimen, entre gallos y media noche y que agarraron totalmente desprevenida a la MUD.

-¿No cree que estas decisiones hayan sido producto de la improvisación del gobierno y no a una agenda planificada?

Las casualidades en política no existen y en un régimen como el que tenemos menos, todo está calculado, aquí nada es casual, en estos momentos todo lo que hace el régimen, tiene la intención de ganar tiempo y así controlar la agenda política que les conviene.

El régimen toma decisiones que les permitan encontrar a sus rivales desubicados y fuera de contexto. El retraso de las negociaciones, la detención de personalidades, la ilegalización de partidos políticos, persecución a dirigentes emblemáticos, entre otros, forman parte de una agenda que evidencia que este gobierno no tiene límites y que solo permite lo que más le convenga, para mantenerse a toda costa en el poder.

-¿Que deben hacer los factores que integran la oposición para enfrentar esta situación?

La unidad reclama coherencia y lo primero que debemos entender es que, la unidad surge de las diferencias y que estas no desaparecen con la unidad, por lo que tenemos que estar claros es que, nos unimos en torno a puntos coincidentes, o de lo contrario, fracasamos en nuestro objetivo que es llegar al poder para cambiar al país y enrumbarlo por los senderos del desarrollo integral.

Lo segundo es que existen metas comunes y métodos que podemos compartir y para este momento hay un enemigo común que es el actual régimen y es allí donde debemos unir nuestras fuerzas, y no desviarnos haciendo política para las gradas internas de la oposición que a la postre termina separándonos del objetivo común.

Candidatura única

Consultado con relación al escenario electoral presidencial, dijo que la oposición aborda la disyuntiva de ir o no a elecciones. Sin embargo debemos contar con un candidato único seleccionado bien por primarias o consenso; creo que este último se impondrá por el factor tiempo.

Debemos contar con un líder que asuma el liderazgo colectivo como sujeto político y permita encarnar la unidad que se busca. Creo que hay suficiente madurez política en cada uno de los nombres propuestos como para lograr la unidad del pueblo frente al régimen de Maduro.

-¿Qué opinión le merece que a nivel del país nacional, no el político, haya surgido con gran fuerza el nombre del empresario Lorenzo Mendoza como un eventual candidato presidencial?

En el caso particular de Mendoza yo lo veo más, en el grupo de los precandidatos y no como el Mesías, es más, creo que debe ser el mismo Mendoza, quien debe tomar la decisión de proponer o no su nombre, como lo han hecho los demás.

Una persona debe tomar la decisión de participar en algún conflicto en la medida que se sienta inmerso, que lo viva como suyo, se identifique con él; de esta forma estaríamos en presencia de un individuo proclive a incorporarse a una acción colectiva y solidaria puesto que posee una sensibilidad social más activa.