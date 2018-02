CARACAS / AGENCIA - El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, afirmó este lunes que mantienen las advertencias sobre una situación económica grave, y mientras ese deterioro se profundiza y el salario se ve influido, “el Gobierno en vez de abordar los temas de la economía, de la agenda social, sigue con una agenda para perpetuarse en el poder sin entender las realidades de la población sin entender que tenemos que enmendar la crisis económica”.

Larrazábal manifestó que hay una profundización del deterioro económico, “estamos a pocas semanas del período de siembra de finales de invierno, el 15 de abril el campo venezolano tiene que empezar a sembrar su mayor período, no hay semillas ni fertilizante, lo que ha dicho el ministro de Agricultura es una cantidad ínfima para los requerimientos de alimentación, si eso no ocurre no habrá alimentos suficientes para el segundo semestre, pero si hay divisas para las bolsas CLAP, para productos de ínfima calidad y que son hechos en otras fronteras”.

La cúpula empresarial pide condiciones para poder trabajar y el ciudadano pueda escoger qué productos desea consumir y adquirirlos con un salario de calidad.

“Siguen en una agenda política en lugar de solventar la crisis económica y social”.

Larrazábal hizo un llamado al gobierno para que permita que el sector empresarial pueda surgir y retomar la producción nacional.

“Que nos permitan las condiciones para trabajar, para aumentar la producción nacional. Tener un salario digno. Desmontar las políticas económicas que ahogan al sector empresarial”, concluyó.