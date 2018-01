Hebert Lobo renuncia al Vicerrectorado del NURR

PRENSA ULA-NURR/Ymarú Pachano | CNP: 7914) - Hebert Lobo presentó su renuncia como vicerrector-decano del Núcleo Universitario Rafael Rangel de la Universidad de Los Andes, este martes 23 de enero.

Las razones que le motivaron a retirarse del cargo que asumió en el 2016, fueron expuestas durante la segunda sesión del Consejo de Núcleo de este año, en la cual notificó que el lunes 29 en sesión del Consejo Universitario de la ULA hará la tramitación formal, con fecha a partir del primero de febrero.

“Por razones fundamentalmente académicas, debido a que fui seleccionado como Profesor Visitante para participar durante los próximos dos años en un Programa de Doctorado en la Universidad de Río Grande del Sur, en Brasil, me vi obligado a separarme definitivamente del cargo de Vicerrector-Decano que he ocupado desde el primero de junio del 2016; fecha desde la cual me designó el Consejo Universitario a propuesta del Consejo de Núcleo”.

Propuesta

En dicha sesión, el Dr. Lobo sometió a consideración del cuerpo, como vicerrector encargado al Prof. Efrén Pérez Nácar, cuya propuesta será elevada ante el Consejo Universitario (CU) de la ULA, instancia que tendrá la última palabra al respecto.

“La idea es que el Núcleo Universitario “Rafael Rangel”, que es una de las instancias más importantes de la Universidad de Los Andes no quede acéfala, razón por la cual le he propuesto a este mismo organismo que le sugiramos al CU la designación del profesor Efrén Pérez Nácar, que es un excelente académico, de una trayectoria muy reconocida que ha tenido además de su trabajo de investigación y de docencia, la oportunidad de desempeñar distintos cargos en la universidad lo que le da una vasta experiencia desde el punto de vista administrativo también…; y quien también reúne a las condiciones legales para desempeñar de manera muy competente este cargo”. Argumentó el Dr. Lobo.