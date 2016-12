Marianela Mavares - Fuerza y fe Venezuela. No hemos perdido la batalla, por el contrario, hemos dado un paso muy importante en la lucha por la libertad al desenmascarar ante la comunidad internacional a un Régimen cruel, mentiroso, indolente, corrupto e incapaz, que preside Nicolás Maduro y su pandilla.

La afirmación corresponde a Juan Manuel Sáez, dirigente político valerano, quien argumentó que “desde el principio, muchos venezolanos hicimos saber a la opinión pública, que un diálogo sin condiciones no era posible. Un diálogo en donde no se planteara la salida electoral de Maduro para poner fin a esta crisis humanitaria que está acabando con Venezuela no tenía sentido”.

Los hechos nos dieron la razón, sin embargo, no se trata de hacer leña del árbol caído- adicionó Sáez-, sino de retomar en Unidad la agenda de lucha que pasa por activar el juicio político contra el Presidente Nicolás Maduro y regresar a la calle de manera pacífica, para ejercer la presión popular con la que lograremos el cambio que demanda el país.

Así como los compañeros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se levantaron de esa mesa de “diálogo” hasta tanto no hayan resultados; así debemos levantarnos los venezolanos para que con la esperanza y el coraje que nos caracteriza emprendamos una nueva etapa en la cruzada por la libertad, precisó el dirigente trujillano.

Recientemente, desde las afueras del Vaticano, en Roma, tres valientes mujeres como Lilian Tintori, Antonieta de López y Mitzy de Ledezma, se encadenaron por más de 50 horas en una protesta pacífica y simbólica, para exigir la liberación de los más de 100 presos políticos que hay en Venezuela y para llamar la atención del Papa Francisco y su enviado en la mesa de diálogo, para que entendieran que estaban siendo engañados por un Gobierno que no respeta nada, ni a nadie, recordó Sáez.

Recomendación

“Sigamos firmes. No caigamos en la desesperanza y en creer que todo está perdido; ahora es cuando debemos estar más unidos y seguros de que así como hace un año inició el cambio al elegir una Asamblea Nacional autónoma, contra todo pronóstico de igual manera vamos a poner fin a este Gobierno”, recomendó el declarante.

Refirió Manuel Sáez que la lucha por una mejor Venezuela debemos darla todos, así como lo hemos hecho hasta ahora. Estamos del lado correcto de la historia, de eso que no les quepa la menor duda; así como tampoco duden que sí se puede, y sí vamos a lograr el cambio ya, porque la solución a la crisis que nos afecta a todos por igual, no puede seguir esperando.