Henri Falcón será el rival de Maduro el 22 de abril

AGENCIA - El dirigente Henri Falcón rompió con la alianza opositora e inscribió su candidatura para participar en las elecciones presidenciales de abril, lo que lo convertirá en el principal rival del mandatario Nicolás Maduro.

El ex gobernador del estado Lara, un militar retirado y disidente del oficialismo de 56 años, formalizará su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), indicó a The Associated Press Eduardo Semtei, miembro del comando de campaña de Falcón.

"Es un hecho y un derecho", indicó Semtei al confirmar que Falcón, del partido minoritario Avanzada Progresista, decidió romper la línea de la coalición opositora y participar en los comicios presidenciales luego de que el gobierno diera algunas garantías electorales.