Juan Pazos | CNP: 15605 - “Henry Ramos Allup debería seguir presidiendo la Asamblea Nacional. Su desempeño durante el período legislativo en el 2016 fue excelente, ya que defendió a capa y espada el respaldo popular que emitió la gente en las elecciones del 6 de diciembre de 2015”.

Así lo expresó Joan Sánchez, militante del partido político Alianza Bravo Pueblo (ABP) del municipio Sucre, quien aseguró que hoy 5 de enero se cumple el primer año de la instalación de un nuevo parlamento como poder que no controla el régimen de Nicolás Maduro, a causa de la aplastante y contundente derrota que sufrió el oficialismo en los referidos comicios, suscitada principalmente por la grave crisis que sufre Venezuela.

“Quiero manifestar mi apoyo firme e irreversible a todos los diputados y diputadas de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), por seguir luchando en cuerpo y alma para salir de esta dictadura moderna que encabeza Maduro y su combo, una dictadura disfrazada de democracia”, asestó.

Farsa

“Manón” acotó que desde el gobierno, se ha impedido por todas las vías constitucionales y pacíficas la salida del mismo, principalmente con el bloqueo en contra del referendo revocatorio.

“Es una ironía que este mecanismo, escrito y plasmado en el artículo 72 de nuestra Constitución Nacional, haya sido irrespetado, a sabiendas que dicha carta magna fue hecha e inspirada por ellos (el gobierno) y el presidente Hugo Chávez”, dijo.

“Desde el municipio Sucre y de ahora en adelante, debemos seguir luchando por nuestros derechos, en apoyo a los diputados que nos representan. Ellos solos no podrán, sino cada venezolano que quiere un cambio, por lo que debe poner su grano de arena. No los dejemos solos porque así no podrán”.

“No desmotivemos a la MUD, haciendo comentarios inciertos por falta de conocimiento ni estar esperanzados que los diputados de la Unidad son quienes deban sacar al régimen. Sólo un pueblo unido podrá contra la dictadura”, finalizó.

