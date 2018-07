Hidroandes tiene “secos” a los valeranos

Vanesa Andara CNP 11218 - Este jueves vecinos de la Zona Sur de la ciudad de Valera, iniciaron una protesta exigiendo a Hidroandes el suministro de agua.

Bajo el lema “Queremos agua”, los habitantes de las diferentes comunidades que integran la denominada zona sur del municipio Valera entre las que destacan La Esperanza, El Country, Santo Domingo, Contrafuego, Los Ilustres, La Haciendita, Altos de Santa María, La Cascada, entre otras, tomaron la calle y solicitaron pronta respuesta al organismo y denunciaron tener varios meses con deficiencia en el servicio.

César Ponce, en nombre de los protestantes denunció la problemática existente y solicitó respuestas inmediatas por parte de los entes encargados

Ponce señaló que un representante de Hidroandes se reunió recientemente con las comunidades afectadas y solo presentó como respuesta a sus peticiones que las tuberías están dañada y que deberían esperar, pero mágicamente en la madrugada del miércoles por un lapso de diez minutos el preciado liquido bajo por las tuberías, derrumbando con ello la respuesta oficial. “Nosotros aquí estamos a capricho de unos cuantos funcionarios”

“No es posible nuestra situación, no tenemos ni un poquito de agua para cocinar, no somos camellos, queremos agua" grito una de las protestantes quien aseguró que desde hace más de dos meses el agua no baja por sus tuberías, situación que la ha llevado a convertirse en cliente numero uno de los camiones cisterna, pero el bolsillo asegura no aguanta mas. “un camión cisterna cuesta actualmente 40 millones de bolívares, no tengo esa suma semanalmente para abastecerme del preciado liquido cuando es obligación del estado otorgarla, más aún sin consideramos que los recibos los tengo al día”.

Para los protestantes la compra de agua a través de los camiones cisternas se ha convertido en un verdadero negocio, por lo que exhortan a las autoridades oficiales iniciar una investigación exhaustiva en el tema. “Un camión cisterna ya puede costar entre los 40 y 50 millones de bolívares y ninguna autoridad impide su continuo aumento. No hay control en esta anarquía en la que ha caído el servicio” sentenciaron.

Es importante destacar que dicha concentración se promovió mediante redes sociales luego de que el suministro de agua escaseará por más de 15 días continuos, afectando a distintas instituciones y hogares de toda condición. Los afectados advirtieron que si no encuentran una solución a sus demandas radicalizarán sus medidas de protesta en los próximos días. Gráficas Alexander Viloria