Hospital de Caja Seca inicia jornada de vacunación

Massiel Viloria | CNP: 10.587 - Recientemente el hospital Juan de Dios Martínez de la localidad de Caja Seca, municipio Sucre del estado Zulia, a través del departamento de epidemiología dio inicio a una extensa e importante jornada de vacunación dirigida a niños y niñas entre 6 meses hasta 15 años de edad; donde se aplicará la toxoide y trivalente viral.

La información fue ofrecida, por la doctora Yenifer Ferrer, epidemióloga del centro asistencial quien detalló que la jornada cuenta con el biológico necesario para atender a la población escolarizada y a lactantes de los primeros 6 meses de vida, resaltó la galena la importancia de la aplicación de la vacuna ya que con esta se estará defendiendo al sistema inmunológico de enfermedades como la difteria y el sarampión.

“El sarampión es una enfermedad inmunoprevenible, es decir, que si yo me vacuno, me protejo del contagio de este virus, lo que me permite afirmar la importancia de la vacuna”. Dijo Ferrer.

Seguidamente, la fuente explicó que tanto el hospital como los ambulatorios y la red de asistencia médica popular tendrán a disposición las vacunas, de igual forma, especificó que en las comunidades más lejanas como Boscán se establecerá un punto fijo para que las madres, padres o representantes acudan y las vacunadoras puedan suministrar el biológico. En el mismo orden de ideas, Ferrer aclaró que no se realizará la vacunación casa a casa.

“El colectivo debe tomar conciencia sobre la importancia y necesidad de llevar a sus hijos a vacunarse; vamos a estar hasta el 30 de marzo, de igual forma los demás centros de salud contarán con estas vacunas, también, abordaremos las escuelas, simoncitos y guarderías; la jornada no es para adultos, la prioridad es la población infantil, ya que en estas edades el virus es más frecuente”. Manifestó la declarante.

Para finalizar, la epidemióloga del Municipio, solicitó la presentación del cartón de vacunación a la hora de asistir a la jornada ya que tampoco se va a vacunar indiscriminadamente. “La presentación del cartón es importante ya que allí verificamos cuál es el esquema de vacunación que lleva el menor”.

massielviloria@hotmail.com