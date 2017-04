Hoy 19A deben darse expresiones pacíficas

CARACAS / AGENCIA - El miembro del Consejo Nacional de Economía Productiva y ex ministro de Finanzas, Rodrigo Cabeza señaló que el 19 de abril no debería ser una fecha para que se provoque una situación de violencia en el país e insistió en que debería haber un diálogo previo entre oficialismo y oposición para coordinar los días en que marcharán, con la finalidad de no buscar tensiones entre sus seguidores.

“Este día debe pasar como una fecha donde el oficialismo exprese en la calle sus manifestaciones con relación a sus ideales, mientras que el pueblo opositor haga su marcha con sus reclamos, no debería ocurrir nada distinto a expresiones cívicas y pacíficas”, dijo.

Durante un contacto al programa de Vladimir Villegas por Unión Radio, el también economista sostuvo que existen extremistas que vulneran la posibilidad de que haya conversaciones entre los actores políticos e indicó en que el mismo debe imponerse para buscar acuerdos entre ambas partes.