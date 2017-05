Hoy continúa el softbol en la Liga Recreacional

Dimas Albornoz | CNP: 21.548 - Hoy sábado 13 de mayo en los estadios “Jesús Chuchú Pérez” de San Luis, en el campo del Casino Militar y en el estadio “Rafael Carvajal Cobos” de La Beatriz continúa el Softbol de la Liga Recreacional en sus categorías Laboral, y Maguila.

En el campo de la parroquia San Luis las actividades comenzarán a las 10 am con el encuentro de la categoría Laboral entre los equipos CC María Edelmira Araujo y Salud Ambiental. Luego a las 12:00 del mediodía en la misma categoría jugarán San Bartolo Vs Pepsicola, seguidamente a las 2 pm se enfrentarán Cerveceros Vs. Venvidrio en categoría Maguila “B” y a las 4 pm cerrarán Legendarios Vs. Cerveceros de la categoría Laboral.

En el estadio del Casino Militar a las 12 del mediodía se enfrentarán el Deportivo La Cejita Vs. Deportivo 7 Colinas en categoría, a las 2 pm se medirán Fundación Padre e Hijo Vs. Brisas de Jalisco y a las 4 pm Amigos de San Luis Vs. Bravos de La Floresta, todos estos encuentros de la categoría Laboral.

Y en el estadio “Rafael Carvajal Cobos de La Beatriz a las 2:30 pm jugarán Tomateros de La Gira Vs. Nozotros y a las 4 pm cerrarán Los Líderes Vs. Don Vic, ambos de la categoría Laboral.