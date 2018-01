"Hoy Primero Justicia valida por Venezuela"

Romina Uzcátegui - El diputado a la Asamblea Nacional y coordinador regional de Primero Justicia, Conrado Pérez Linares, aseguró que el partido que representará participará en la validación por Venezuela y Trujillo, "el Gobierno sabe que la tarjeta de la Unidad agrupa los sentimientos y esperanzas de los venezolanos demócratas y por ello dictó esa sentencia para sacarla de la contienda", dijo.

"El Gobierno sabía lo que iba a pasar el sábado y domingo. Los venezolanos están decididos por el cambio y por validar la tarjeta que une al país. Debemos decirle al Gobierno que aún así saldremos con fuerza para poner al servicio de todos nuestra tarjeta, a decirle al pueblo que hay partidos que estamos dispuestos a luchar por la libertad", afirmó el diputado.

Pérez Linares indicó que la estrategia del Gobierno es sacar a la oposición y que no pueda competir en elecciones ni ofrecer su tarjeta a un candidato dispuesto a luchar por nuestro país, "por eso decidimos validar a Primero Justicia en todo el país, porque sabemos que los venezolanos no se rinden y están buscando la solución a esta inmensa crisis. Por esta razón les pedimos a todos los que quieren cambio que no nos quedemos en nuestras casas, que salgamos a rebelarnos ante la estrategia gubernamental, que aunque no validemos la tarjeta de la Unidad, tenemos la tarjeta de nuestro partido, puesta al servicio de la verdadera Unidad que aglutine las esperanzas de todos".

"Lo que quiere el régimen es hacer una oposición a su medida, como en Cuba donde existe un solo partido político el cual obviamente es oficialista, pero nosotros estamos negados a eso, por eso es importante que los venezolanos y trujillanos salgan a validar los partidos políticos y garantizar la pluralidad. Aunque la tarjeta de la Unidad ya no esté en el tarjetón, eso no quiere decir que nuestros esfuerzos no estén enmarcados dentro de la Unidad que necesitamos para salir juntos de esta terrible situación, solo verdaderamente unidos es que podremos sobrepasar todos los obstáculos.

Finalmente, el parlamentario añadió que en Valera, los puntos de validación serán en la plaza Sucre frente a la iglesia San Pedro y en la plaza Bolívar de Valera todo el día y en el resto del estado en cada una de las plazas Bolívar de los 20 municipios del estado.