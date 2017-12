HUPEC cierra el año Con 410 neonatos muertos

Aprovechó para citar que el gobierno regional le está dando como regalo a sus trabajadores la no cancelación del bono del millón de bolívares por concepto de no haberse aprobado la convención colectiva. Situación que está provocando molestias y exasperación en los trabajadores de este sector. “Es el único estado del país que no ha cancelado el bono y dan como excusa problemas en el banco. Pretexto que da risa y pena ajena”