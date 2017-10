Hupec ¿Ruta a la vida o camino a la muerte?

NOELIA OROZCO - Recientemente una niña de apenas 1 año y 8 meses con signos de leishmaniasis, fue traída por su madre Yulimar Caballero y su papá Helmuet Suárez, hasta la sala de redacción de Diario El Tiempo, con la finalidad de denunciar a la colectividad las condiciones en las que se encuentra el referido nosocomio y la pésima atención que prestan.

Los padres preocupados por el estado de salud de la niña, dieron detalles de lo que vivieron dentro de las instalaciones del hospital universitario Dr. Pedro Emilio Carrillo (Hupec) de Valera, donde presuntamente –narraron- a través de un video, como el personal se negó a brindarle la atención correspondiente a la pequeña.

En ese sentido, y para corroborar una vez más lo ocurrido, el equipo de prensa de este medio de comunicación se acercó hasta la emergencia de Niños del reconocido nosocomio, donde efectivamente familiares de pacientes ingresados en el centro de salud, afirman lo que en persona, vivieron junto a la desesperada madre.

-Tengo varios días con mi niño aquí en el hospital, hemos tenido que comprar hasta el desinfectante para los baños. Aquí no hay nada, los pacientes se mueren por falta de insumos, no se sabe qué es peor, si quedarnos en casa, o venir a morir en el hospital, denunció la señora Yolanda Sarmiento.

Igualmente, Lisbeth Nava, quien también tiene un familiar en el centro asistencial dijo: “Nos dimos cuenta que la señora estaba aquí con la niña, de hecho escuchamos cuando se les dijo que le habían sacado 125 gusanos, la madre desesperada quería que le volvieran a curar a su hija, pero no lo hicieron”.

¿Negligencia?

La situación denunciada, ha generado una gigantesca conmoción de la opinión pública, tanto a nivel regional, nacional e inclusive internacional, a través de las redes sociales. Donde los usuarios de las mismas, entre ellos médicos, enfermeras, empresarios, artistas y público en general se encuentran alarmados por la falta de ética, profesionalismo y deshumanización total del personal médico y paramédico que presta servicio en el más importante centro hospitalario del estado Trujillo, como lo es el Hospital Dr. Pedro Emilio Carrillo de Valera.

Lo que más nos conmueve y también nos llena de satisfacción, es que asimismo como estas personas e instituciones condenan el hecho, manifiestan su disposición de ayudar a la pequeña y a sus padres, víctimas inocentes de gremios que como el de la salud priorizan lo económico, además de su estado de confort por encima de la salud del pueblo, ¿Dónde queda el juramento hipocrático?

¿Ruta a la vida o muerte?

Al ingresar hasta las instalaciones del hospital universitario, de manera voluntaria más de una persona se ofreció a contar la realidad que deben atravesar en su búsqueda de ser atendido, por lo cual han denominado, no saber si se trata de llegar a recibir atención y continuar con vida, o salir muerto por falta de atención e insumos médicos.

Una reconocida neonatólogo, contó, -y pidió se le resguardará su identidad por temor a represalias- como el personal calificado se le ha echado a un lado, aseguró haberse politizado la entrega de cargos en la institución, así como también ratificó que en la sala de emergencias de adultos existe un grupo de médicos integrales, quienes no están capacitados para atender emergencias, igualmente denunció que la mayoría de las enfermeras son estudiantes, por ende se presentan tipos de negligencias alarmantes en la institución.

Por su parte Giovanny Vielma, secretario general de los trabajadores de la salud también corroboró las calamidades con las cuales deben luchar los pacientes, “En el hospital lo que presentan los pacientes es culpa de la directora de la institución y el gobernador, lo que sucede no es culpa de los médicos, no hay ni con que hacerles un récipe, no existen insumos, menos medicamentos, no son críticas, es la realidad, familiares y pacientes deben denunciar todo lo que ocurre en el nosocomio y dejen el temor, sabemos que hay bastante represalias, pero la vida y la salud es más importante que cualquier cargo”.

Realidad

En el lugar familiares y pacientes informaron episodios que no son aislados, tal es el caso como se ha elevado la muerte de más de 130 neonatos en lo que va del año en el hospital, producto de las limitaciones existentes en el lugar.

Marina Bencomo, aseveró que los constantes apagones son parte de las consecuencias en muertes registradas en niños, niñas y demás pacientes, quienes durante intervenciones se suspende la electricidad -sin tomar en cuenta el grave problema que representa- y fallecen.

En una investigación exhaustiva, se conoció que el hospital trabaja con apenas dos transformadores, por lo tanto deben rotar para varias salas los turnos del servicio eléctrico, lo cual no es secreto para la ciudadanía que lo vive.

También acusan ser reprimidos por parte del personal de seguridad, quienes tienen tomado el lugar y evitan cualquier pronunciamiento o descontento que se pretenda hacer.

Al mismo tiempo Rolando Bracamonte dio a conocer la falta de agua en un centro asistencial donde no debería faltar el vital líquido, indicó que los malos olores prevalecen, no hay desinfectantes, tampoco cloro, menos antibacteriales que garanticen la salud de los enfermos.

Giovanny Vielma secretario general de los trabajadores de la salud, corroboró la situación precaria del nosocomio

Marina Bencomo, aseveró que los constantes apagones son parte de las consecuencias en muertes registradas en niños, niñas y demás pacientes quienes durante intervenciones se suspende la electricidad -sin tomar en cuenta el grave problema que representa- y fallecen.