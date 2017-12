Ideas e ideologías

HILARIO RIVAS MARIN - Las ideologías como se conoce hoy, es el pragmatismo iniciado en el seno de la cultura estadounidense a fines del siglo XIX, cuyo propósito era i es cautivar para domesticar las mentes distraídas i convertirlas en instrumentos dóciles de obediencia a la voz del líder, al sonido del clarinete o de la trompeta, las cuales justifican la conquista idiotizadora, cuyo objeto es hacerlo pensar conforme piensa el o los amos i señores del proceso, solucionadores de todos los problemas, que son provocados por otros.

El hombre ideologizado inconsciente o conscientemente actúan conforme a la línea impartida por los líderes, que terminan considerarlos infalibles o sean los centauros que en este caso mitad hombre mitad dios. El sujeto- ya no es hombre- es parte o número de la bestia 666, por lo tanto es capaz de devorar a quien no tenga el mismo hierro de pertenencia. Así las ideologías son mecanismo de poder que subyugan a los crédulos i los convierten en meros instrumentos de carga o bien los esclavizan en nombre de ser sus salvadores o los cristos de papel.

La Idea es el primer acto respuesta a la interrogante que se da al objeto real o imaginario que afecta nuestros sentidos o nuestro nivel de inteligencia, es hija del ¿Qué es? o ¿Qué es esto? cuyas respuestas libremente vertidas por el sujeto interrogador, por lo tanto esa es su verdad, en las Escuelas del Trascender Cognoscitivo, va más allá del asunto, no repela respuesta alguna, cada conciencia está conectada a un nivel del universo.

Por lo tanto la idea es conocimiento natural i puro de todo individuo, es intrínseco a la especie humana, hijo legítimo a la inteligencia, es la base del YO SOY, no es hija adulterina de ninguna denominación ni clase social en particular. La idea no libera, las ideologías nos esclavizan.

Libre aquel que se conoce así mismo, que comprende como es el guardar i cuidar la naturaleza o el todo existente en i sobre ella, bajo la dirección consciente del DIVINO SER, el cual hemos olvidado, nos hemos convertido en nuestros adversarios, enemigos a muerte, destructores de la naturaleza, de ríos i montañas, a los unos hemos envenenados sus aguas, sus riberas, hemos destruido la pureza lagos i mares son nuestras víctimas.

los bosques i montañas tienden a desaparecer para dar paso al desierto, símbolo de muerte. Las calles de las ciudades, pueblos i caminos cubiertos de nuestros desperdicios. Los responsables para unos el gobierno, para otros la oposición, así se infiere que son todos. La causa este estado de cosas en nuestro tiempo es el binomio familia-educación, que han sido suplantadas por las ideologías, en los hogares vale más la palabra del líder que la del padre. Nuestros políticos se ufanan por sus comportamientos insolentes ajenos a toda idea. Nuestra libertad la hemos cercenado para suplantarla por la esclavitud de obediencia al líder fuente de la verdad e inmortal, en fin el dios de las tinieblas.

Así la vida cede a la muerte por cuanto el hombre se destruye asimismo, finalmente se hace adversario e incrementa su odio que pulula a todo lo que le rodea. He ahí la razón de la violencia del hombre actual contra todo aquello que le es ajeno. Quien violencia emana, violencia recibe. Reinan la ignorancia, el fanatismo i la ambición. Las anteriores afirmaciones son producto de reflexiones por varios años, casi a diario en soledad, causada por el virtual fracaso de las ideologías de diferentes tópicos i orientaciones en los tiempos del ayer, del hoy i del mañana, soy de los que vive i grita a sus adentros abajo las ideologías. los hicos que atan i cuelgan la conciencia donde yacen las ideas para impedir que broten como flores del jardín asentado en tierra firme, aliento de vida, frescura permanente i de caudalosos ríos de agua cristalinas, al hombre libre. Las ideologías como Padre i Madre a la vez engendra con el semen de la serpiente venenosa al hombre ignorante de su dimensión, fanático, sectario i ambicioso, enemigo de la fraternidad del hombre. El trino de la maldad i la violencia, si realmente queremos llegar a ser libres, fraternos e iguales, hemos de asumir como punto central anímico de nuestra conciencia el YO SOY es el camino, la luz, la verdad encarnada en cada uno de la criatura hombre, como la máxima expresión de amor del ser divino llamado Dios, en su obra la cual refleja su imagen i semejanza. Luego grito a todo pulmón abajo las ideologías. Viva el hombre de ideas por siempre. Soy anárquico en exacto i verdadero alcance. Diciembre 2017.