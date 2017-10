Identifican uno de los cadáveres de Palo Negro

JOSÉ G. COLINA.-CNP: 6.657- Como Carlos Luís Méndez, de 34 años de edad, fue identificado ayer uno de los cadáveres encontrados en un matorral en el sector Palo Negro del municipio Pampanito, así trascendió ayer en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) de Valera, el otro sigue sin identificar.

La tarde del martes fueron encontrados los cuerpos de dos hombres con impactos de bala en la dirección arriba mencionada, no portaban documentos que los identificaran y ningún familiar se había presentado a la morgue para retirar los cadáveres.

Ayer en la mañana se presentaron a la morgue unas personas que tenían un familiar que no aparece y por las características que se reseñó en la prensa presumían que era uno de los que mataron en Palo Negro, a uno de ellos le permitieron ver los cadáveres y efectivamente se trata del pariente que buscaban, lo identificaron como Carlos Luís Méndez, de 34 años de edad, vivía en la urbanización San Miguel en La Floresta, parroquia Mercedes Díaz del municipio Valera, no logramos conocer más datos del occiso, no logramos hablar con la familia.

Se conoció en fuente policial que una vez confirmada la identidad se verificó por el Sistema Integral de Información Policial (Siipol) y el mismo presenta dos registros policiales por los delitos de robo y violencia contra la mujer, no logramos conocer la fecha de la reseña.

Sin identificar

Del otro joven aún se desconoce de quién se trata los que identificaron a Carlos Luís Méndez no lo reconocieron, a pesar que ambos estaban juntos no sabe quién es, se espera que hoy aparezcan los familiares y también sea identificado.

La División de Investigación de Homicidios una vez conocida la identidad de uno de los cadáveres profundizan las investigaciones, indagan el entorno de Carlos Méndez, reconstruyen cuales fueron sus últimos pasos y contactos, familiares fueron citados a la sede del Cicpc en sector la Esperanza en Las Acacias para rendir declaraciones y aporten datos importantes para esclarecer este doble homicidio. En cuanto al móvil cobra fuerza la venganza.