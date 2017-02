CARACAS / AGENCIA - Monseñor Ovidio Pérez Morales, Obispo Emérito y miembro de la Conferencia Episcopal Venezolana –CEV-, lamentó que en Venezuela todo el que disiente del gobierno sea objeto de ataques violentos. Resaltó que el Plan de la Patria es una camisa de fuerza aplicada a quienes disienten del gobierno. “Es la intolerancia institucionalizada que brota de una construcción ideológica que busca amalgamar a toda un sociedad”.

El religioso explicó que siempre que la iglesia asume posiciones que molestan al poder, se la acusa de meterse en un campo que le es ajeno “pero la iglesia inevitable y necesariamente, como el evangelio y la fe, tiene implicaciones en el plano de la convivencia humana. No es lo mismo la injusticia que la justicia, la libertad que la esclavitud, la opresión que la tolerancia, eso no es nuevo”.

Pérez Morales sentenció que “la iglesia no puede callarse ante la violación de los Derechos Humanos, la opresión contra un pueblo, la corrupción desatada o la delincuencia sin freno”.

Recordó que en 2007 cuando se hizo la reforma de la constitución, la CEV puso de relieve que lo se planteaba de convertir a Venezuela en un Estado socialista era moralmente inaceptable y que iba en contra de los principios fundamentales de la carta magna”.

Recalcó que un poder concebido como omnímodo “inevitablemente tiende a ir contra todo lo que signifique disidencia. “Tratar de poner a la iglesia en la cajón de la oposición es el expediente que siempre se saca cuando dice algo, no es nada nuevo pero no podemos permitir que nos encajonen así por decir algo que está en la línea de la coherencia cristiana porque moralmente no se puede aceptar la violación de los DDHH ni tampoco que el Estado se conciba como el dueño de las personas”.