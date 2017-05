Iglesia y MUD se niegan a debatir la Constituyente

CARACAS / AGENCIA - El presidente de la comisión presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente -ANC-, Elías Jaua, reiteró que con la convocatoria hecha por el presidente Nicolás Maduro al proceso constituyente se pretende abrir un camino político hacia la pacificación del país.

En entrevista a José Vicente Rangel en Televén, el también ministro de Educación calificó de muy peligroso que, tanto la opositora Mesa de la Unidad Democrática –MUD- y la Conferencia Episcopal Venezolana -CEV-, hayan rechazado categóricamente sumarse a los debates sobre el proceso constituyente. “Devela lo que en el fondo de esa cultura política impropia lo que subyace en la mente de algunos dirigente de la oposición, es el desconocimiento de la fuerza política del chavismo; pero más preocupa la posición de la jerarquía de la iglesia católica, como bien sabemos, el pueblo chavista es inmensamente católico, su Santidad el papa Francisco ha pedido que los obispos sean puente de dialogo, y ellos se niegan y eso es muy preocupante”.

“El presidente me dijo que si ellos (la CEV) no aceptaron venir, plantéales que la comisión va para allá, pero la iglesia católica tiene que escuchar al gobierno y a los voceros de miles de hombres y mujeres (…) Hasta ahora no ha habido respuesta de la jerarquía católica”, lamentó el comisionado de la ANC.

Jaua destacó que le sorprendieron algunas llamadas telefónicas, como la sostenida con el presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez que lamentablemente después el directorio decidió no ir a las reuniones formales de la ANC”.