Indignación y expectativas definirán elecciones regionales en Trujillo

CARLOS BRICEÑO CONTRERAS CNP: 23.325| A tan sólo días para que se efectúen las elecciones regionales, programadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el próximo 15 de octubre, hay trujillanos que se mantienen firmes en la decisión de ejercer su derecho al sufragio, mientras que otros, pretenden abstenerse de votar, pues opinan que los políticos lo único que pretenden es saciar su sed de poder.

En una consulta realizada en el centro de la ciudad de Valera, varios trujillanos calificaron dichos comicios como la oportunidad de otorgarle a esta entidad el progreso que tanto anhela, siempre y cuando el escogido para llevar las riendas de la gobernación del estado, ejecute programas eficientes en el área económica y social.

“Si participaré, porque nuestro voto vale y si no elegimos nosotros le dejamos la decisión a los demás. El que resulte electo debe poner orden en Trujillo, sobre todo en el municipio Valera, en lo que respecta a la proliferación de los comerciantes informales, mejorar los servicios públicos e incentivar el aparato productivo en la región”, expresó Eida Araujo.

Francisco Peña, otro de los encuestados, dijo que es importante ejercer el derecho al voto porque, a su juicio, está en juego el futuro del país; “nuestro deber es buscar el bienestar de Trujillo, y a su vez, permitir que se cumpla la democracia. El que llegue a ganar debe sacar adelante este estado”.

Son cuatro los candidatos a la Gobernación del estado Trujillo y sólo uno de ellos conducirá las riendas del Poder Ejecutivo en la entidad. El gobernador Henry Rangel Silva, quien busca la reelección apoyado por los partidos del Gran Polo Patriótico; el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Carlos Andrés González;por la Unidad Política Popular 89 (UPP 89), Julio Moreno y el aspirante por la Nueva Visión para Mi País (Nuvipa), Daniel Alarcón.

Indignados ante la ineficiencia

Entre las personas consultadas por el equipo reporteril de Diario El Tiempo, también hubo quienes sin pensarlo mucho reclamaron que esta región andina ha tenido “pésima suerte” con sus gobernantes, lo que ha desmotivado la intención del voto.

Aunado a esto, algunos trujillanos dudan que el próximo ocupante del Palacio de los Duendes se preocupe por el bienestar de los ciudadanos, ya que -dijeron- es evidente que a los políticos de la llamada Tierra de Santos y Sabios, poco a nada les importa el surgimiento de esta entidad y sus pobladores.

“No pienso votar, no estoy de acuerdo con ninguno. Ya no se puede confiar en nadie dentro de la política venezolana porque ellos se preocupan solo por sus intereses personales, más no por los asuntos que beneficien a los venezolanos”, enjuició Mary Gil.

La señora Judith Palencia opinó: “Me parece que esa elección es más de lo mismo, la oposición no cambia el discurso y el oficialismo es igual, por eso estoy indecisa si votar o no (…) El Gobernador actual debería darle oportunidad a otra persona”.

De Viva Voz

Judith Palencia: “Me parece que esa elección es más de lo mismo. La oposición no cambia el discurso y el oficialismo es igual”.

Mary Gil: “Ya no se puede confiar en ninguno (…), en este país tenemos que salir adelante con nuestro trabajo, quienes lo tenemos”.

Héctor Paredes: “Si votaré, la opción que tenemos de expresarnos es el voto. El pueblo emite su opinión a través del sufragio”.

Wilmer Lugo: “Claro que si votaré, el acto democrático es refrendado a través del voto, el pueblo debe ser parte de las decisiones”.

Maribel González: “Si voy a votar, de esa elección dependerán los cambios en el país. Nuestros gobernantes han sido malísimos”.

Manuel Carreño: “Claro que si participaré. El nuevo mandatario debe administrar bien los recursos y preocuparse por Trujillo”.

Yusmary Pérez: “Hay que participar; ojalá que el nuevo gobernador, más allá de ganar, piense en el bienestar de los trujillanos”.

Yajaira Hernández: “No participaré, he votado muchas veces y no le veo solución a los problemas en el país, falta comunicación”.

Francisco Peña: “Es importante salir a votar, está en juego el futuro del país. El que gane debe sacar adelante este estado”.

Yeilen Sánchez: “No voy a votar, primero porque estaré trabajando y segundo porque no comparto las ideas de ningún candidato”.