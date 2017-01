Emiro Ramírez | CNP: 12941 - Yensy Ramírez E/CS - El cronista Jesús Aligdo Ramírez, oriundo de la población de Cachopo, municipio Miranda del estado Mérida, hizo oficial la publicación de su nueva obra escrita dirigida al talento oculto de la parroquia Andrés Eloy Blanco, la cual lleva por nombre “Poemas para la Opinión Argumentos o Incoherencias” partiendo de las experiencias de las personas de diferentes ámbitos, sociales y personales los cuales influyeron para la realización de este ejemplar y así “evitarle un dolor” a las personas que lean detalladamente sus poemas, en este sentido el escritor califica como satisfactorio su trabajo ya que ha contado con el apoyo emocional de su familia y amigos a quienes dedica parte de su obra, ya que por medio de ellos logró consolidar el trabajo de un año escribiendo diariamente lo que nacía desde sus entrañas.

Cabe resaltar que este segundo trabajo literario, está dirigido al público en general, ya que el cuentista hace referencia a que la obra sea leída por todas las personas de diferentes edades “según las experiencias que hayan tenido porque nadie es dueño de las experiencias ajenas sino de los propios acontecimientos”.

En tal sentido Aligdo Ramírez destacó: “Mis poemas han marcado de alguna manera mi vida y uno de ellos es dedicado a mis dos madres, ya que en la actualidad tengo la dicha de tener dos madres María Felina Acevedo, como mi madre biológica y María Filomena como mi madre de crianza; y mis amigos cada cual sabrá identificarse, sabrán que es para alguno de ellos, ya en el pueblo de Chachopo he dejado mi Huella”.

Cabe destacar que entre uno de los proyectos del escritor, está la posibilidad de escribir una novela inclinándose más al ámbito del Romance, en tal sentido resaltó: “Tengo mucho más que publicar, incluso tengo un poco de mi obra escrita y tomo el Romance como punto de partida porque es un espacio que encierra al individuo con frecuencia y genera hechos agradables; el amor y el perdón ofrece las posibilidades de un nuevo comienzo porque quien perdona no es para olvidar sino para cambiar su destino basado en experiencias vividas, siempre terminamos amando y odiando o viceversa”.

También se inclinara un poco a la historia del deporte del pueblo de Chachopo, como continuación de su primer libro “Chachopo Ayer y Hoy”, destacando el ámbito deportivo resaltando las décadas de oro, por otra parte indicó que para la publicación del Libro Poemas para la “Opinión Argumentos o Incoherencias”, ha contado con el apoyo de diferentes personas, quienes han querido ayudarlo, de allí parte su meta de vender los libros porque no ha tenido apoyo financiero del gobierno local, de esta manera manifestó: “A pesar de que tengo un nivel político ausente, he ocupado al gobernante de curso en dos ocasiones pero lamentablemente para el tipo de trabajo que hago no he obtenido apoyo por parte de ellos con el argumento de la crisis económica. Esto hace que muera el talento que otras personas tienen dentro de la comunidad porque no tienen ese incentivo económico que hoy en día debe tenerse y por eso aprendí a consolidar mis metas de otra forma”.

Finalmente Ramírez manifestó su agradecimiento a los Talleres Gráfica de la Universidad de Los Andes del estado Mérida. “Me doy el orgullo de haber contado, para la realización de mis dos obras, con los Talleres Gráficos de la Universidad de Los Andes de Mérida, igualmente con la Licenciada Norkis Díaz y la Directora María Ofelia Rojas con quien tuve el gusto de trabajar”, acotó.