RAFAEL ANDRES BRICEÑO | CNP: 21613 - A raiz de los conflictos laborales e investigaciones sobre las irregularidades dentro del Central Azucarero Motatan en materia de producción y desvio de material con más de 13 toneladas de azucar refinada, el presidente de la Corporacion Venezolana Agrariadel Azucar (CVA-Azucar) Fraiez Kassen sentenció que se intervendrá durante tres meses la empresa, quien tambien presidirá la junta, acompañado de gerentes nacionales de otras centrales para recuperar y reimpulsar la empresa, teniendo metas favorables para la industria, asegurando a los 411 trabajadores su puestos de empleo.

En rueda de prensa celebrada en el Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas (Inia) en Pampanito, Kessen junto a representanes del Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de Tierras, representantes agrarios y campesinos, dio detalles de los avances en materia de produccion de la caya de azucar y su refinación para que el pueblo venezolano tenga en sus casas el tan ansiado producto, destacando que en Trujillo se tiene una meta de 700 mil toneladas de azucar como producción, observando que la entidad es un estado baluarte en este rubro agricola

Cargo del gerente a la orden

En cuanto a los detalles de la intervención a la CAT, el maximo representante de la Corporacion Nacional subrayó que pedirá al actual gerente de la central, Manuel Herrera coloque su cargo a la orden, todo esto, para tener una perspectiva más amplia para realizar las investigaciones, de las cuales ya se detuvieron a 12 personas por estan incurriendo en delitos como desvio de material, boicot, entre otros.

Cambiar el nombre

“Eso de que el gerente podia vender material es falso, porque todo pedido es centralizado, lo unico que podia hacer el gerente es recomendar los puntos de venta” añadió Kessen, a la hora que estimó tener metas claras para esta gran empresa, “que si me lo permiten haremos una especie de referendum, que se que no lo vamos a perder, donde cambiaremos su nombre, de Central Azucarero Motatan, a Central Azucarero “Fabricio Ojeda” en honor a este hombre trujillano. Tambien durante la safra 2017-2019 estipulamos abastecer entre 80%-85% del mercado con produccion nacional, si los productores de caya nos ayuda, porque sin caña, no hay azucar” acotó

El gobernador estará junto a nosotros –precisó Kessen- para que dentro de tres meses tengamos de nuevo a funcionar este central. Las fases de la invervecion será la supresora y liquidadora, terminando así la figura de la empresa, pero no cerrandola, teniendo un objetivo de recuperarla y reactivandola.

“A los trabajadores les digo que tienen asegurado su puesto de trabajo, la intervención no es cerrar el central, tengan eso seguro, pues tienen asegurado sus puestos de trabajo, pero si debemos hacer unos ajustes estructurales necesarios para que vuelva a producir, eso lo veremos cuando termine la intervencion que será a finales de Abril, para que en Mayo tengamos una nueva safra, por lo que hemos aproblado Bs. 200 millones para tener dicha activación” precisó

Inversión

Por otro lado, el presidente de la CVA-Azucar destacó que la Corporacion ha destinado Bs. 1.045 millones en el central trujillano ubicado en Motatan, durante el 2016, de los cuales se desglosa el 50%, es decir, Bs. 514 millones para pasivos laborales, teniendo una nomina de 411 trabajadores, lo restante destinado Bs. 112 millones para adquirir azucar cruda para refinar y Bs.419 millones para la inversion industrial.

corresponsaliatrujillotiempo@hotmail.com