Inventarios agotaron y no hay materia prima para vender

CARACAS / AGENCIA - El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, en entrevista en el programa A Tiempo por Unión Radio, afirmó que tenemos una sequía dramática de divisas desde el mes de agosto del año pasado luego de 14 subastas del Dicom.

“No se tienen formas de obtener las divisas a tasas oficiales y tampoco se cumplió lo anunciado con respecto a las casas de cambio y el uso de otras monedas como el Yuan, y el mecanismo del petro es muy complicado, además todavía no conocemos cual es el convenio cambiario actual del Dicom”, manifestó Larrazábal.

Señaló el empresario que el país tiene problemas que van más allá de las necesidades individuales, pues seguimos teniendo grandes deudas con los proveedores internacionales que no se han pagado porque el gobierno no autorizó las divisas. “Esa es una realidad que no se le ha buscado solución y que requiere que se establezca un mecanismo de refinanciamiento para decirle a esa gente como se le va a pagar”.

“El crédito internacional está cerrado, nadie le presta a los venezolanos en los actuales momentos porque no hay confianza y fue una decisión irresponsable del gobierno de obligar a bajar los precios cuando él mismo aumentó el salario mínimo. Los inventarios se agotaron y no hay materia prima para vender”, enfatizó el presidente de Fedecámaras.

Con respecto a las expectativas de Fedecámaras con la reunión de la OIT, señaló Larrazábal que hay una delegación que vendrá a comprobar las denuncias hechas por el organismo con respecto a la violación de los derechos y libertades sindicales que son ley de la república, así como los acosos y persecución contra el sector. “Ellos vendrán a escuchar la realidad y el impacto social de esta realidad sobre los venezolanos”, recalcó.