Ir a votar el 20 de Mayo es legitimar a Maduro

Ir a votar el 20 de mayo en las elecciones presidenciales convocadas por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en las condiciones de exacerbado ventajismo y de carentes garantías electorales en las que se realizarán esos comicios, significa legitimar a Nicolás Maduro en el poder.

Esta es la opinión de José Luis Nieto, dirigente del partido Acción Democrática, en el municipio Valera, quien indicó que unas elecciones, sin observación internacional, sin una exhaustiva revisión del registro electoral, sin auditorías, es un proceso viciado y fraudulento, cuyo resultado a favor de Maduro, ya está cantado.

Ante esta farsa electoral descomunal orquestada por Maduro, la ANC y el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo más sensato que debemos hacer los trujillanos, es quedarnos en casa y no avalar con nuestra participación, unas elecciones ilegales, írritas y espurias, que además tiene el rechazo masivo de la comunidad internacional democrática.

-¿Qué opinión le merece la decisión de Henri Falcón, como abanderado presidencial de Avanzada Progresista, de ir a la contienda electoral?

Me parece una decisión contradictoria de su parte, ya que había anunciado que si no se concretaba la presencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como observador internacional en estas elecciones y si no habían garantías de libertad, transparencia y pulcritud en esos comicios, retiraría su candidatura, lamentablemente nada de eso se hizo realidad, pero él ha decidido prestar su nombre para legitimar con su participación, el régimen autoritario que dirige Maduro.

Falcón sin posibilidad

Aseguró para finalizar que Henri Falcón no tiene ninguna posibilidad de ganar las elecciones del 20 de mayo, porque en primer lugar, carece de una estructura organizativa y política que le permita defender sus votos en los centros de votación, la prueba de ello fue en las elecciones de gobernador del estado Lara, donde fue candidato a la reelección, no pudo concretar ni el 40% de su padrón electoral.

