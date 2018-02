Irregularidades en el Clap de Sabana Libre

Marianela Mavares | CNP: 6.115 - Los dirigentes sociales Alfredo Leiva, Franger Oviedo y Jorge Leiva extienden un llamado a los organismos competentes para que metan la lupa en la distribución de alimentos y productos de la empresa Mercal a la comunidad El Pensil, parroquia Sabana Libre, ya que el pasado viernes 26 de enero del presente año se expendieron una serie de productos con sobreprecio.

Indicaron los declarantes que el citado día se vendió 1 kilo de pasta (2.750 C/U), un litro de aceite (4.800), un kilo de azúcar (4.60), un litro de jugo sin marca (15.000) y una bolsa de verdura en ocho mil, todo por un costo total de 83 mil bolívares, “lo que representa un monto elevado para nuestro sector, ya que es una población de bajos recursos y es muy vulnerable”.

Recalcaron que muchos de los vecinos se quedaron sin el beneficio de los productos, ya que los voceros del Consejo Comunal “Unidos por Venezuela”, pidieron hacer transferencia a las cuentas personales de los voceros, pero no avisaron con tiempo para dicha venta y no pudieron transferir. “Lo que representa que los voceros del citado consejo comunal se lucrarán a costilla de esos vecinos que no pudieron comprar sus productos”.

Exhortaron a sus vecinos a denunciar tales irregularidades porque los beneficios del pueblo no los pueden opacar un grupito de personas que tienen la función de voceros de los Clap y consejos comunales.