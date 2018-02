Irregularidades en Fundasalud

Marianela Mavares | CNP: 6.115 - El dirigente sindical regional, Giovanni Vielma, denuncia que en la Fundación Trujillana de la Salud, su presidenta coronela Marisol Materán, eliminó de un “plumazo” las áreas más importantes de esa institución y de los hospitales y ambulatorios como son Proveeduría, Auditoría Interna y Bienes Nacionales y Materiales.

Se pregunta el declarante cuáles son las razones que conllevaron a la alta funcionaria a eliminar estas importantes oficinas y quiénes les realizarán las auditorías de rigor.

Acoso

Aprovechó Vielma en acotar que además de que los trabajadores no pueden adquirir los productos de la canasta básica porque ésta está alrededor de los 25 millones de bolívares, están siendo acosados en la entidad por algunos patronos afectos al régimen madurista, por no participar en marchas y otros eventos programados por el gobierno. Situación que se viene presentando en Fundasalud, por citar un organismo en particular.