Iván Duque es el nuevo presidente de Colombia

El ex mandatario colombiano Álvaro Uribe dijo el domingo que votó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales por Iván Duque, candidato de su partido, el Centro Democrático, porque no quiere que su país “caiga en el destructivo socialismo”. “He votado por ellos [Iván Duque y su compañera de fórmula Marta Lucía Ramírez] porque son garantía de crecimiento con inclusión social, son garantía para que Colombia no caiga en el destructivo socialismo”, dijo Uribe inmediatamente después de votar junto a sus nietos en una mesa instalada en el Capitolio Nacional.