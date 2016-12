Madrid.- La ventana de fichajes de este invierno parecía que sería algo movida en la capital de España, pero la resolución del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) cambia un poco las cosas para el Real Madrid. El TAS determinó que la sanción que prohibía fichar a los merengues, por el caso de fichajes de menores edad, sólo fuera reducida por un período; lo que permitirá al club presidido por Florentino Pérez fichar en verano pero no en invierno, una mala noticia para James Rodríguez. Después de conquistar el Mundial de Clubes, el colombiano dio unas declaraciones que no sentaron nada bien en el seno merengue: estaba pensando su salida de la entidad blanca en este mercado invernal de fichajes. Aunque era presumible, tal como dijo Sergio Ramos “no era el momento” para hablar de eso; sin embargo el todavía jugador merengue deberá esperar un poco más para salir. Pese a que es uno de los jugadores menos utilizados en la plantilla merengue (859 minutos, es el jugador número 20 para Zidane) el entrenador francés no estaba dispuesto a perder a uno de sus jugadores.