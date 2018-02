Jamie Dornan afirma estar harto de Cincuenta Sombras

Jamie Dornan cree que se está poniendo “demasiado viejo” para Cincuenta Sombras. En una entrevista con Lorraine de ITV, el guapo actor fue cuestionado sobre la posibilidad de una nueva película y si aún quería seguir interpretando al sexy Christian Grey.

¿Cincuenta Sombras Liberadas será su última película? “Sí, eso creo. No creo que haya… es decir, no hay más libros. (E.L James) escribió los primeros dos libros otra vez desde la perspectiva de Christian, pero supongo que ya hemos visto… Hicimos esas películas, la misma historia, así que no lo harán de nuevo”.

El actor de 35 años continuó: “A menos de que Erica siga escribiendo, pero Dakota (Johnson) y yo estamos… Particularmente yo, poniéndonos demasiado viejos para esto“.