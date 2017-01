Jennifer Lawrence, reveló que nunca ha recibido un beso durante nochevieja, así lo dio a conocer en el programa Thatkiss Neverbeen.

La estrella comentó que odia las festividades de Navidad pues a su juicio los sentimientos de las personas no son sinceros, sino que se dejan llevar por la emoción del momento. “Lo odio. No me gusta el Año Nuevo, siento que todo el mundo está persiguiendo un buen tiempo”.

“Pobre de mí, No creo que he tenido un beso en Año Nuevo. No creo que he tenido un momento de diversión”, dijo concurrente con el público. Y eso no es todo lo que no le gusta: la estrella de la alegría también confirmó que odia los trucos.

La última queja de Año Nuevo de Jennifer estaba en contra de la revista Vanity Fair, después de que erróneamente llamó a su querido perro Pipi Calzaslargas en una característica, cuando en realidad su nombre es Pippi Lawrencestocking.

En otro tema la actriz comentó que en su más reciente película de ciencia ficción al lado de Chris Pratt – Pasajeros – durante una escena desgarradora estuvieron atrapados en una burbuja flotante de agua para simular la gravedad a bordo de una nave espacial.