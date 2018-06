Jordi Alba: “ Tenemos que ser positivos  porque no todo es fácil”

Jordi Alba, defensa de la selección española, expresó este jueves que las sensaciones del equipo son "muy buenas" e insistió en que hay que ser "positivos" tras las dos primeras jornadas del Mundial de Rusia 2018, al tiempo que afirmó que "gusta mirar lo malo en vez de lo bueno".

"Nos hemos acostumbrado a partir de hace seis u ocho años (a ganar títulos con España), no antes. Antes, por desgracia, no se ganaba tanto como estos últimos años, respetando a todos los jugadores, porque siempre influye el factor suerte, pero somos así nosotros” " creo que hay que ser positivos en esta vida. Tenemos una gran selección, hay que mejorar cosas, pero esperarnos un poquito antes de darnos palos. No empecéis ya, por favor", expuso el lateral izquierdo de la selección española en la última pregunta de la rueda de prensa en referencia a algunas críticas recibidas por el equipo.