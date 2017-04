Jorge Sarmiento: “Recibí dinero, pero pequé por buena gente”

RAFAEL ANDRÉS BRICEÑO | CNP:21.613 - La presunta estafa, extorsión y amenazas que había realizado el encargado de la Planta de Asfalto “José Silombria” ubicada a escasos metros de El Cruce de Flor de Patria, municipio Pampán había desencadenado una movida de mata urgente dentro del Ministerio de Obras Públicas, por estar señalado de esos delitos el hermano del director de dicho ente, Jorge Sarmiento. Ante esta premura, el acusado ofreció sus declaraciones para el equipo de Palpitar Trujillano para limpiar su nombre, ya que asegura que no es ningún estafador ni mucho menos extorsionador, solo es un soldado de la revolución que trabaja con amor para que la planta pueda seguir batallando en pro de las comunidades y de la revolución.

Si recibí dinero, pero no como dijo la señora

La pregunta obligada de este redactor hacia Sarmiento, fue si había recibido el dinero que la señora Yonaivy Castellano había dicho que le entregó. “Si recibí dinero, pero fue solo 50 mil bolívares y no bajo los conceptos que dijo la mujer” fue la respuesta obtenida. Para Sarmiento, el proceso de cómo llegó el dinero a su cuenta personal fue el siguiente: la mujer había solicitado una ayuda urgente de una máquina para aplanar su terreno donde los trabajadores del Fudet comenzarían con la construcción de su vivienda, en el momento, la única máquina que podía hacer el trabajo estaba reparándose, por lo que la mujer ofreció colaborar con el arreglo, ya que era de urgencia.

“Dí mi cuenta personal para que transfiriera 150 mil bolívares que era lo que faltaba para comprarle los lubricantes a la maquinaria, ella solo transfirió 50 mil Bs, aun así, tuve que reponer el dinero faltante para comprar lo necesario, la maquinaria salió y le hizo el trabajo a la señora, se cumplió la ayuda, aunque pequé por buena gente en dar mi cuenta bancaria personal, sé que eso no se puede hacer en una empresa y se puede malinterpretar mi acción, pero fue por una buena causa, la de ayudarla” mencionó el acusado.

Sobre si él ha amenazado a la denunciante, el representante de la Planta de Asfalto dijo rotundamente que no, nunca se ha amenazado a nadie. “Tengo que aclarar que no cobramos por ayuda a nadie, lo que la comunidad quiera colaborar, nosotros lo recibimos, al final, nosotros trabajamos con autogestión, porque no tenemos presupuesto del gobierno para funcionamiento” dijo.

Sin presupuesto

Ante lo último expuesto, se le preguntó por qué no tienen aparentemente presupuesto del gobierno nacional, si es una planta importante para el desarrollo del estado, a lo que respondió Sarmiento que antes de que el Cnel. Simón Sarmiento asumiera el Ministerio de Obras Públicas en Trujillo, la planta estaba prácticamente quebrada, pero ahora se está recuperando con la ayuda de la comunidad, del verdadero jefe de planta, Sr. Nelsi Montilla y de los 11 trabajadores de la empresa que hacen su trabajo con amor, y lo único monetario que entra a la factoría es con trabajo de la picadora que se destina para el pago de personal y mantenimiento de la misma picadora.

El supervisor de agregados subrayó que las reparaciones que se le hace a la maquinaria varía dependiendo del grado de corto monetario, pero que nunca se ha solicitado dinero a la comunidad que en reiteradas oportunidades solicita de ayuda de la empresa para sus trabajos. “Si la comunidad quiere dar colaboración, nosotros no la podemos rechazar, porque la necesitamos para tener operativas las máquinas pero de allí a que se le exija es totalmente falso, para eso estoy acá, para desmentir esa matriz de opinión que quisieron mostrar a través de este periódico con informaciones fuera de lugar de personas que quieren perjudicar mi nombre y el de mi hermano” denunció.

Denuncias de acoso laboral

Jorge Sarmiento también respondió ante las presuntas acciones que ha hecho en contra de trabajadores de la misma factoría y del Ministerio que dirige su hermano, una de esas acciones publicadas el pasado martes santo, donde se expuso el caso de Rafael Carrillo, auxiliar de enfermería que le fue suspendido cuatro meses de sueldo por decisión del Cnel. Sarmiento. “Ese señor solo quiere vivir de reposo en reposo, él posee dos cargos, uno por el Min-Obras Públicas y otro por Fundasalud y no cumple el horario en el Ministerio, por lo que nosotros solo cumplimos con hacer valer las normas laborales” se refirió el declarante.

Ante otra de las denuncias que la clase obrera hizo referente a las irregularidades de la entrega de ayudas a los obreros que tiene preferencias hacia el director y su “amigos”, Jorge Sarmiento fue muy enfático en mencionar que toda ayuda que llegan es repartida por igual y que nadie tiene preferencias por nadie. “La última vez que recibimos unas bolsas de comida fue gracias a la gestión del director del Ministerio con la articulación del Emao, él muy sabiamente repartió 30 bolsas a los más necesitados del Ministerio, para la próxima vez, se le hará entrega a otras personas fuera de las que ya se le ha asignado, en ningún momento ha habido favoritismo, solo que hay personas egoístas, como Yonathan Aguilar, que está haciendo todo este show porque está resentido con la empresa porque se le despidió a su padre por haber estado inmerso en delitos de robo cuando trabajaba con nosotros en el área de vigilancia, ojo, no lo estoy diciendo yo, lo expuso la investigación de la Inspectoría del Trabajo en cuanto a este caso” subrayó.

Invitación

Para finalizar Jorge Sarmiento invitó a los medios de comunicación a pasar por las instalaciones de la Planta de Asfalto “José Silombria” para constatar el trabajo de hormiga que se ha hecho de los 11 trabajadores para que la planta no se detenga. “Nuestro compromiso es y seguirá siendo con la revolución, con el gobierno revolucionario, con las comunidades y con el pueblo trujillano en general; siguiendo los lineamientos del Ministerio de Obras Públicas y de la Gobernación del estado, porque nuestra gestión se basa en compromiso y voluntad” sentenció.