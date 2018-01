José Durán… el sacrificio hecho persona

Gabriel Montenegro - Los atletas de la categoría iniciación del Club José Durán siguen conquistando triunfos y de seguro continuarán haciéndolo, de la mano de este hombre jovial, de buen trato y muy preocupado por sus pupilos; un ser humano que nació para servir, siendo factor fundamental en la obtención de muchas medallas de oro y sonoros triunfos para nuestros colores, incluso de aquella inolvidable medallota de Duneiber Mendoza en los Juegos Deportivos Nacionales Región Central del año 2013 en los 3 mil metros con obstáculos, tiempo donde la gestión del gobernador Rangel Silva se anotó rotundo éxito . Este joven ha representado a Venezuela en distintos eventos de corte internacional incluyendo Centroamericanos y Suramericanos.

Además de Duneiber y Edixon Montilla, han descollado bajo su tutela muchachos de la talla de los jóvenes joven José Márquez, Gabriel Santiago todos representantes de nuestro colores regionales y la empresa Café Flor de Patria, la cual auspicia masivamente la práctica deportiva, además del nuevo semillero cargado de tanto talento que para nombrarlos a todos necesitaríamos una página completa.

YULIÁNGEL UNA PEQUEÑITA INVENCIBLE

Otra de sus “creaciones” ha sido la pequeña Yuliángel González, una niña que a tan solo 8 años fue imbatible en su categoría y otra gran corredora nacional la cual compitió con los corredores de 13 años, y 15 años logrando llegar siempre entre los primeros, hoy en día cursando sus estudios y un tanto alejada de la careras del largo aliento.

El entrenador José Durán siempre se ha mostrado complacido de estos logros y con su humildad característica es agradecido de Dios y de quienes le tienden la mano para su proyecto masificador. Todavía lo vemos a pesar de las frustraciones naturales de gente que no comprende el valor de su trabajo, con grupos de niños corriendo y entrenándolos por calles y avistad de Pampán y Flor de Patria.

También ha llevado varios chicos, niños y niñas de esta tierra hermosa y bendita a otros tantos eventos de corte nacional, como en el 20014 cuando los puso en pista en el Nacional Infantil de Atletismo cumpliendo otra decorosa actuación para Trujillo. Durán ha sacrificado parte de su propio patrimonio para poder realizar su sueño de formar campeones, pero le han pagado muy mal, tal como ha ocurrido con muchos deportistas que han sido olvidados.

En fecha reciente, le fue retirado hasta el pago que devengaba en el deporte regional, bajo el pretexto de que “él era un jubilado”. Esto no tiene nada que ver con su muy bien ganado trabajo de masificación, porque su jubilación se la ganó con sobrados méritos, trabajando no solo para la Policía del estado Trujillo, sino para el Batallón, coronel Luis María Rivas Dávila por muchísimos años, siempre entrenando atletas y dirigiendo los deportistas de esas instituciones, y un pequeño pago extra no significa nada, especialmente en esta época de escasez y altísima inflación.

José Durán no ha arado en el mar; todo lo contario, es para nosotros uno de los mejores entrenadores, forjador de campeones y junto a Luis Loreto Lira, Alirio Peña, Wilker Sulbarán, Cherry Briceño, Isidro, Rosalía y compañía, son sencillamente los verdaderos cultores del deporte. Vaya para él nuestro sincero respeto y reconocimiento, muy a pesar de quienes por si ignorancia y mezquindad no quieren reconocer sus méritos.