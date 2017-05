José Rojas desplazó la delincuencia por el trabajo

CARLOS BRICEÑO CONTRERAS | CNP: 23.325 - Su lugar de labores luce a simple vista como un taller de "chatarra", pero al detener la mirada en este local, llamado "Estamos contigo", es evidente que tanto coroto junto le hace honor al nombre, pues las personas sienten apoyo y alivio al comprar y/o reparar en dicho establecimiento los electrodomésticos del hogar.

En esta entrega, el Detector Curioso revela la vida de José Enrique Rojas, hombre que consiguió en el trabajo y en el amor a Dios las razones suficientes para alejarse de la delincuencia.

"Durante mi juventud estuve involucrado en la delincuencia", manifiesta sin detenimiento; al mismo tiempo, comenta que "después me fui para Caracas, cuando tenía 17 años, porque acá en Valera me iban a matar por problemas de droga".

Haciendo uso razonable de su tiempo, para responder a las interrogantes del entrevistador y, a la vez, atender a los clientes que se acercan a preguntar por repuestos y en busca de los aparatos que mandaron a reparar, dice: "Me di cuenta que en Caracas era difícil vivir como delincuente, allá sí me comporté y empecé a trabajar en el metro como ayudante de albañilería".

Destrezas tras la experiencia

Tras su estadía en la capital de Venezuela y su experiencia en el metro, adquirió destrezas como electricista y plomero, "aprendí muchas cosas en poco tiempo porque sólo estuve allá cuatro meses. Luego me regresé a Valera a laborar como buhonero, vendía cigarros".

Su trabajo y el alcohol

Posteriormente, inició sus labores en el Mercado Municipal con la compra y reparación de electrodomésticos; "al principio las personas me decían que me iba a alcoholizar y así fue, laboraba de día y tomaba de noche. Me enfermé y eso me hizo sentir la muerte de cerca (...) fue entonces cuando decidí buscar del Señor; le dije que si me ayudaba le serviría... Desde hace doce años le sirvo a Dios".

Sentado en medio de los objetos de metal, hierro, y los repuestos que le generan ganancia, expresa sin pestañear que lo mejor "es seguir a Dios. Si caminamos con Él, nunca nos desamparará. Ahora todo trabajo lo hago para el Creador".

Este señor de mediana estatura, cabello y ojos de color negro, piel oscura y quien viste chemise estampada y pantalón deportivo, nació el 13 de julio de 1963, en la urbe de doña Mercedes Díaz.

"Mis padres se llaman Paula Rojo y Emiliano Santiago, también tengo nueve hermanos". Ahora está soltero y sin compromiso, y aunque todavía no tiene hijos, susurra que "estoy esperando mi ayuda idónea", es decir, la mujer con la que pueda formar una familia.

Plomero, albañil y otros...

Este hombre, quien únicamente cursó hasta tercer grado de Educación Básica, expone que le fuese gustado ejercer la carrera de ingeniero, no obstante, los límites son opacados cuando se trata de trabajo.

"El Señor me ha dado inteligencia, soy plomero, albañil, herrero, de todo un poco. Nunca he hecho cursos y todo lo que sé lo aprendí a través de la experiencia, pues siempre he sido muy curioso y me gusta aprender", confiesa.

¿Ha observado desconfianza por parte de las personas cuando solicitan sus servicios?

"No, las personas no desconfían porque ya tengo muchos clientes y me he ganado su reconocimiento, llevo muchos años trabajando acá en el Mercado Municipal".

Acota que como consecuencia de los altos precios en el país, ha tenido que adquirir algunas piezas a sobreprecio, no obstante, la agilidad otorgada por su experiencia, le ha permitido reinventarse.

"Cuando el precio del repuesto es elevado le pido al cliente por adelantado la mitad de lo que le voy a cobrar. También compro y vendo artículos usados; me gusta hacer un trabajo de calidad para mi prójimo", añade.

"Lo que le agrade a Dios"

Reconoce que ahora su forma de pensar es muy distinta a la del joven que estuvo involucrado en hechos delictivos, pues "soy cristiano evangélico y hago lo que le agrade a Dios".

Asimismo, admite que en las religiones también "hay corrupción, bien dice la palabra que vendrán falsos profetas, pero es necesario tener presente que nada es nuestro, todo es del Señor".

Como quien no quiere hablar mucho del asunto, expresa que la política "nunca me ha llamado la atención", y por el contrario, opina que la mejor manera de salir adelante es trabajar sin descanso hasta lograr los objetivos planteados. "Nunca he votado (...) Mi mamá trabajaba y jamás estuvo detrás de ningún gobierno; ahora laboramos sólo para sobrevivir", menciona.

José Rojas considera que Dios cambió por completo su comportamiento; antes -dice- tenía un mal carácter y era común verle con armas, ahora, demuestra que la fe y buena voluntad son capaces de vencer cualquier barrera, vicio u obstáculo que se presente en la vida. Su historia reitera la teoría de que siempre valdrá la pena alcanzar las metas por el camino de la honestidad.

carcontreras692@gmail.com