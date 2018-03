Joven venezolana concursa en reality de American Idol

Michelle Sussett salió junto a su padre y sus dos hermanos de su natal Caracas, en julio del 2014, en medio de la crisis social en Venezuela y de las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro que le costaron la vida a más de 260 personas.

A sus 18 años se radicó con su familia en Miami y un año más tarde empezó a abrirse las puertas en el mundo de la música y ganó el concurso Ultimate Miami Voice.

Con los $5,000 que obtuvo del premio se compró un carro y el resto se lo envió a su mamá, confesó en su Instagram.

Desde entonces, la joven cantante convirtió sus redes sociales en la ventana en la que muestra su talento al mundo. Poco a poco fueron aumentando los seguidores, hoy son más de 2,500, según reseña el Nuevo Herald

Aunque en el 2015 se registró para concursar en American Idol, el popular show de talentos de ABC que regresa este domingo con su nueva temporada a las 8 p.m, no tuvo éxito.

Por eso el año pasado estaba lista para regresar. Pasó dos audiciones preliminares y se convirtió en una de las concursantes del reality.

Su audición podrá verse en el segundo capítulo de American Idol, en el que se sabrá cómo le fue ante los jurados Katy Perry, Lionel Richie y Luke Bryan.

La venezolana de 22 años publicó un video justo después de su actuación en el reality y su reacción da a entender que su talento se impuso entre las decenas de candidatos que esperan un “sí” como respuesta.

“Todavía me acuerdo cuando estaba viviendo en #Venezuela que yo le decía a todos: “hey, algún día voy a estar en ese show #AmericanIdol” y mi mamá dijo: “Pero necesitas estar en los Estados Unidos” (sabiendo que estábamos muy lejos de tener dinero suficiente para poder venir)”, dijo en el mensaje.

Y agregó: “Siempre le pedí a Dios con mi corazón que me trajera para acá. Y no solamente me trajo sino que me dio la oportunidad de poder ayudar a mi familia de esta realidad tan horrible que vive nuestro país (...) Sintonicen ABC para seguir mi sueño desde que estaba viviendo sin esperanza en Venezuela”.