GILCELY LINARES / CNP: 15221 - Honda preocupación, por su futuro, ronda en la juventud venezolana. El actual panorama político, social, económico y productivo parece no ser nada alentador, ante ello la dirigencia juvenil de Acción Democrática (AD), Daniel Medina, Luis Omar Rodríguez en conjunto con Fidel Pérez, reitera la necesidad de un cambio, e insisten que al “gobierno revolucionario no le importa graduar profesionales”.

“Lamentablemente, en estos duros tiempos no nos dejan surgir o aspirar a un futuro mejor, pues sólo trabajamos para sobrevivir, pensando que comeremos al día siguiente. En otrora se trabaja para adquirir una casa, un carro, cualquier bien, pero la realidad inocultable es que hoy se hace para medio subsistir”, refirieron.

De los salones al trabajo

Hace décadas, en gestiones democráticas, fueron fundadas instituciones educativas comprometidas con el país, reconocidas en el exterior, con plena garantía de los servicios de comedor y transporte estudiantil.

En la actualidad –señalaron- los estudiantes son considerados una carga y más en la parte universitaria debido a que los gastos son mayores que los del básico y diversificado, por eso nos preocupa la alta deserción registrada, ya que los jóvenes pasan de los salones a trabajar, con la finalidad de ayudar a cubrir gastos familiares e individuales.

No obstante, resaltaron la falta de empleo que existe cuando la población joven se gradúa, mermando el ejercicio profesional, y por ende, esto acelera la constante migración a naciones con mayores oportunidades.

La situación país conlleva a que no ejerzamos para lo que fuimos preparados, de encontrar un empleo en el área correspondiente no vale la pena el salario devengado, agregaron. “Estudiamos por nosotros, por nuestras familias y por el país. El oficialismo maneja cifras que ingresan miles de estudiantes a las universidades y abren carreras en las mismas, sin embargo no las amplían ni renuevan los equipos e instalaciones requeridas”, comentaron.

Al finalizar, abogaron por fehacientes oportunidades, tanto en materia formativa como laboral, para la juventud venezolana.